Bloquean zonas ‘huachicoleras’ en Guanajuato

Presume coordinación

SIGUE LEYENDO:

Los marinos no pueden entrar a comunidades de Villagrán, pobladores desde el martes permanecen en los caminos para impedirles el paso.En Santa Rosa de Lima, San Salvador Torrecillas, El Caracol y Los Ángeles, los vecinos enfrentaron a los agentes federales con gritos e insultos, y los retaron a que dispararan.Estas comunidades forman parte de la zona conocida como el triángulo rojo del huachicol en Guanajuato, donde el martes elementos de la Marina llevaron a cabo un operativo cuyo resultado fue el decomiso de 35 vehículos usados para trasladar combustible robado.Se registraba un ambiente tenso entre los pobladores de las localidades de la zona, ya que las personas seguían alertas ante cualquier acontecimiento que pudiera surgir.Los vehículos decomisados fueron trasladados a Celaya, con un enorme despliegue de seguridad.En la rueda de prensa de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, informó que los vehículos se localizaron en un predio entre Santa Rosa de Lima y San Salvador Torrecillas conocido como “El Hoyo”, a donde integrantes del cartel Santa Rosa de Lima convocaron para distribuir combustible ilegal.En el mismo informe a la prensa, el presidente López Obrador llamó los guanajuatenses a no proteger a los delincuentes.“Llamo a la población de Guanajuato para que no se proteja a la delincuencia, que no se toleren estos actos, no debemos ser cómplices. Llamo a la no violencia”, exhortó el Presidente.Más tarde el diputado panista Fernando Torres Graciano alabó la labor de la Marina, y llamó a analizar el respaldo de ciudadanos al grupo delincuencial.A pesar del bloqueo en Torrecillas, El Caracol, Santa Rosa y Los Ángeles, los operativos contra el robo de combustible siguieron ayer sin incidencias en otras zonas del triángulo rojo.En el decomiso de combustible robado en Villagrán participaron agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado, aseguró su titular Carlos Zamarripa Aguirre, y añadió que ayer todavía llevaban a cabo investigaciones en la zona.