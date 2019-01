Sin Mordaza

El Gobierno del Estado de Hidalgo se encuentra cruzado de brazos, mientras que en esta crisis de combustibles hubo estados que por medio de sus gobernadores se opusieron al régimen.

Casos como el de Guanajuato, en el que al menos intentó importar combustibles o bien como el de Jalisco, que apoyado por varios organismos empresariales, academia y organismos no gubernamentales, reclamaron fuertemente al presidente su falta de visión y pobre comunicación de su fallida estrategia.

La sociedad civil se ha organizado en esos estados para oponerse al presidente en varios temas, como por ejemplo su inconformidad con la distribución del presupuesto o el mal manejo de las crisis laborales, de comunicaciones o de energéticos, sin embargo, cuentan con el liderazgo de sus gobernadores para no permitir el debilitamiento de sus instituciones y sus presupuestos, ante un presidente falto de planeación y unos delegados federales que ahora intentarán ejercer el control político de sus estados por medio de la gestión del presupuesto federal.

Mientras tanto en Hidalgo, en la crisis de combustibles nuestro gobierno brilló por su ausencia, poniendo de pretexto que siendo conocedores en la materia energética, permitiría el actuar del gobierno federal y apoyó incluso las medidas de racionalización como el aplicar el programa hoy no circula para cargar gasolina. Sí, así de inverosímil como suena... apoyó la racionalización antes de oponerse al plan fallido del presidente.Eso sí, no le quedó de otra al gobierno del estado que auxiliar a las víctimas, pero la pregunta de fondo es: ¿Dónde estaba para ayudar a detener al problema del robo de combustible desde hace meses? Es un secreto a voces, que Hidalgo se ha hecho tierra de huachicoleros y nadie les pone el alto.

Curioso el caso de Puebla, con un profundo problema de robo de combustible y que es extraño, por decir lo menos, que en esa zona no se tenga problema de desabasto. Es muy simple en realidad, el presidente está apoyando a ese estado para ganar para su partido en las elecciones que se avecinan.

La sociedad civil organizada del estado de Hidalgo, no tiene a quién seguir, pues simplemente el gobierno del estado, prefiere no luchar.

Es mi percepción, que la gran mayoría de los mexicanos, no se han dado cuenta de la gravedad del actuar del presidente, sino que, también me parece que muchos gobernadores de “oposición”, y lo pongo entre comillas, no asumirán su papel como principales opositores del régimen, en donde tristemente, han decidido agachar la cabeza sin darse cuenta de la tormenta que se avecina.

Bien por Guanajuato y Jalisco que no no se ponen de rodillas, sin embargo, no deja de sorprenderme que los trece gobernadores, así como los legisladores federales del PRI, sean los primeros en agacharse.

Es inaudito ver, cómo el PRI ha apoyado a Morena con el tema de la Guardia Nacional. Hoy la militarización del país se ha consumado para servir a un presidente populista y el PRI se ha sumado a esta iniciativa.

Ya no sé cuál partido sea peor. Así, Sin Mordaza