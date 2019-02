AMLO dejó de comprar crudo a EU, revela el diario estadounidense WSJ

“El objetivo del nuevo gobierno es hacer que México sea autosuficiente en productos refinados que utilizan petróleo crudo producido en el país. Para ellos, la importación de crudo parece ser un tabú. No parece ir con su ideología ", dijo David Shields, un analista de energía. Privar las refinerías de crudo ligero es "dispararte en el pie", agregó.



"Ya comenzamos el plan de recuperación para la producción de petróleo, por lo que tenemos las materias primas que necesitamos para producir gasolina en México", dijo López Obrador el martes en una conferencia de prensa. Su Secretaria de Energía, Rocío Nahle, declaró al Congreso ese día que México no planea importar más crudo ligero en el futuro.



"Si cierras las tuberías para combatir a los huachicoleros y Salamanca no produce gasolina, verás un colapso en el suministro en todo el centro del país", dijo un ex alto funcionario del Ministerio de Energía. "Esta fue una de las principales causas de la escasez".

, una decisión que, según ex funcionarios del gobierno,publicó hoy el diario The Wall Street Journal en su edición en línea., quien asumió el cargo en diciembre,Pero cortar las compras de crudo ligero de Estados Unidosdijeron los ex funcionarios. Las compras comenzaron el año pasado para compensar la disminución de la producción mexicana de crudo ligero, recordó el diario.Las refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos actualmente suministran la mayoría de los aproximadamente 800 mil barriles de gasolina que México consume todos los días.A los analistas de la industria les preocupa que lasEl diario señaló que los representantes de López Obrador, Pemex y la Secretaría de Energía no respondieron a las solicitudes de comentarios.La mayor parte del petróleo que produce México es crudo pesado que debe mezclarse con crudo ligero y otros aditivos para producir gasolina. Algunas refinerías mexicanas en proceso de envejecimiento, como Salamanca, requieren una mayor proporción de crudo ligero debido a años de subinversión.Pemex ordenó cuatro cargamentos de crudo ligero, aproximadamente 1.4 millones de barriles en total, al proveedor Phillips 66, que se entregaron en noviembre y diciembre, según ClipperData, una firma de investigación.El director de Pemex señaló al Congreso esta semana que no se ha ordenado ningún crudo de Estados Unidos desde entonces.Los pedidos no fueron suficientes para frenar las disminuciones de producción en Salamanca. La producción en la refinería se detuvo a principios de enero. Romero dijo que la producción se detuvo en Salamanca porque la refinería no había recibido envíos de MTBE, un aditivo para combustibles.El martes, Fitch Ratings rebajó la calificación de Pemex, citando una inversión insuficiente para restablecer la disminución de la producción de petróleo.La semana pasada, el diario publicó que México había reducido significativamente las importaciones de gasolina de Estados Unidos desde que López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre.Las importaciones marítimas de gasolina desde la costa del Golfo de Estados Unidos han promediado cerca de 350 mil barriles por día bajo López Obrador, una caída de 28 por ciento respecto a diciembre de 2017 y enero de 2018, según la firma de investigación ClipperData citada por el WSJ.Al día siguiente López Obrador desmintió la información del WSJ.