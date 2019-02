Diputado dice que telenovelas ‘normalizan homosexualidad’

Discuten diputados



"Diputado, le pido respeto a mi libre pensamiento y expresión. Saludos", replicó el diputado neoleonés.

No dejes de leer:

A través de su cuenta deexpresó su inconformidad con las televisoras que "normalizan la homosexualidad".Junto con el comentario, el legislador adjuntó tres imágenes en donde se pueden apreciar a las dos parejasque salen en producciones de Televisa.Esta desaprobación no sólo generó molestia en los usuarios de la red social, quienes le recriminaron que "ojalá y ese entusiasmo de ir contra los LGBTT+, lo usarás igual para acabar con los feminicidios, el bullying, el narcotráfico".Asimismo, el tuit llamó la atención demismo que pidió "deje de estar negando la sexualidad de las y los mexicanos. Lo único que no es normal es crear falsos valores contrarios a la naturaleza humana y a los Derechos Humanos"."Es una vergüenza que sea representante popular", le respondió el legislador local.Este hecho desencadenó en una pequeña disputa entre los legisladores morenistas, acerca de laPor su parte, Villanueva le reprochó que "nadie le niega su derecho a expresarse. No por ello yo dejaré de recordarle cada vez que sea necesario que su discurso promueve el odio y genera discriminación".