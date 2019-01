Maestros de la CNTE retiran bloqueos en las vías férreas de Michoacán

Aceptan ultimátum

SIGUE LEYENDO

Tras dos días de cónclaves y asambleas, la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)en las regiones de Lázaro Cárdenas, Maravatío, Pátzcuaro, Uruapan, Zitácuaro y Jacona, como parte de las negociaciones con los gobiernos federal y estatal.Se espera que, que la CNTE inició hace 17 días, dentro de su plan de acciones para que se les cumplirá su pliego petitorio, aunque la versión no fue confirmada.Durante la última semana, un grupo radical de la Coordinadora, mantuvo bloqueadas las vías del tren, en una acción no aprobada por las bases, ni la Asamblea General de la CNTE.Ayer miércoles se cumplió el plazo que la federación y el gobierno del estado dieron a la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que desbloquearan las vías del tren en distintos puntos de Michoacán.Luego de dos días de reuniones y pugnas internas, el ala magisterial democrática se puso de acuerdo y en una Asamblea Estatal Representativa se extendió hasta altas horas de la noche, en dondeDebido a que no había claridad en el posicionamiento de la Coordinadora, las autoridades federales y estatalesen su pliego.El primer intento de la CNTE para sacar acuerdos al interior de su estructura fue el pasado martes en reunión de estructura entre la Coordinación General y un representante por delegación regional.La CNTE decidió resolver el tema de los bloqueos y demás puntos a tratar, en una Asamblea Estatal Representativa, conformada por la Coordinación General y más representaciones de las 22 regiones.