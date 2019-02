Abogado de 'El Chapo' asegura que el capo ha sido víctima de 'El Mayo Zambada'

"A medida que crecía el perfil y la notoriedad de Guzmán, más atención recaía en él y menos recaía en Zambada."

"Guzmán se convirtió en el desafortunado punto de mira de las autoridades mexicanas."

El veredicto será decidido la próxima semana

Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán asegura que el capo ha sido víctima de Isamel "El Mayo" Zambada, quién afirma, pagó millones en sobornos a funcionarios mexicanos para evitar ser detenido y que toda la atención recayera en "El Chapo".Explicó que los ex traficantes de droga que se presentaron a testificar en el juicio de el capo, minitieron para que "El Chapo" resultara culpable; Lichtman argumentó en el cierre del juicio que un testigo dijo que el soborno de los 100 millones de dólares que le dio "El Chapo" al expresidente Enrique Peña Nieto, fue realmente pagado por Zamabada.Los abogados aseguran también que no tiene ningún sentido que "El Chapo" pagara ese soborno, debido a que se mantuvo escondido de las autoridades por mucho tiempo y que además, no contaba con el dinero suficiente para pagar esa cantidad.De acuerdo con informes, relacionado con la cantidad de dinero pagada como soborno, los excolaboradores de Peña Nieto, han negado haber recibido tal suma de dinero.Lichtman pidió a los miembros del jurado que decidieran el destino de el capo y que no crean a los cooperantes y excolaboradores del acusado que el gobierno estadounidense ha puesto por lo Brian Cogan, el juez que encabeza el caso, indicó que a partir de este lunes se comenzará a decidir sobre el veredicto final de el capo.Con información de Debate.

