Se quintuplica crecimiento de e-commerce en México

"Esto es una particularidad del mercado mexicano, dada la baja bancarización. En el País existe un mayor número de tarjetas de débito que de crédito y por eso son las más usadas", expuso Eric Pérez-Grovas, presidente de la AMVO en entrevista.

Mayor acceso a comercio electrónico

"Eso va a dar un impulso todavía mayor. En China, por ejemplo, la mayor parte de los pagos se realizan a través del celular y ya no necesariamente a través de tarjetas bancarias", manifestó.

Más visitas a tiendas virtuales

La frecuencia con la que mexicanos adquirieron, reveló el más reciente Estudio sobre Venta Online en México realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online en colaboración con Netrica by Netquest.El estudio mostró que, mientras que 16% compra cada dos o cinco meses.Asimismo, detalló que los cinco artículos más comprados por los internautas mexicanos son Moda (ropa, calzado, etc.), con 79% de las menciones; Comida a domicilio, con 68%; Electrónicos, con 66%; Productos para el hogar, con 64% y Juguetes y videojuegos, con 60%.Sobre los métodos de pago disponibles agregó que entre los mexicanos; y el pago en efectivo toma fuerza como una alternativa a los canales tradicionales.Declaró que los anuncios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el impulso de los medios de pago digitalesEl análisis destacó que lasson: recibir sus compras a domicilio, ahorro de tiempo, encontrar más promociones y descuentos que en tienda física, la facilidad para comparar precios y variedad, así como encontrar productos que no están disponibles en tienda física.El Estudio sobre Venta Online en México mostró unhechas desde dispositivos móviles -las visitas por desktop se mantienen estables.Asimismo, el estudio sugirió queson factores determinantes para incrementar las compras por Internet mediante smartphone o tablet.Los servicios de suscripción (series, películas, música), la banca por Internet y entretenimiento (cine, conciertos) son las tres categorías de servicios que más compran los internautas.