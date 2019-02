Asteriscos 139

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

Dicen que quien nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Parece que así ocurre con María Inés Sandoval Perea, novel directora de Cultura de Pachuca, quien despidió a Marco Antonio Orozco de la dirección de la Orquesta Filarmónica por carecer de juventud, mientras el afectado acusa a la funcionaria de desconocer el ámbito cultural. Así dirimen sus añejas rencillas personales.La comisión de Planeación y Prospectiva del Congreso del Estado no pudo sesionar esta semana por falta de quórum. Solamente hicieron acto de presencia la panista Claudia Lilia Luna y la priista Mayka Ortega, mientras que los ausentes fueron los morenistas Tatiana Ángeles, Jorge Mayorga y Rafael Garnica. La intención era reunirse antes de la sesión de la Diputación permanente.Luego de la vinculación a proceso del ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, Juan de Dios Nochebuena por el desvío de 185 millones de pesos mediante contratos simulados dentro de la Estafa Maestra, muchos se preguntan si el indiciado de filia morenista y pasado priista será beneficiado con la política sexenal para resultar exonerado de cualquier tipo de castigo.Ahora resulta que las primeras 58 pipas adquiridas por el gobierno del cambio para transportar el hidrocarburo que, por estrategia, ya no correrá por los ductos para evitar saqueos, no podrán usarse por carecer de permisos de la Comisión Reguladora de Energía. Ante la renuncia de la comisionada, hace tres días, el organismo quedó impedido para extender este tipo de autorizaciones.Ricardo Rocha Rangel logró extender un año más su gestión al frente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo de Hidalgo al haber obtenido 48 votos a favor (de 85 posibles) durante la reunión a la que convocó la tarde ayer. El apoyo que recibió mayoritariamente fue de trabajadores emanados de la Auditorías Superior del Estado.