Para considerar

El reto

¿A qué le suena “Autolab”?, la primera vez que escuchamos la palabra pensamos se trataba de un negocio relacionado con una franquicia de autolavado, pero resulta que nada tiene que ver con el giro.Autolab es un sistema electrónico alterno a la inspección del trabajo que permite conocer el nivel de cumplimiento en las condiciones generales de trabajo por medio justamente de un auto-diagnóstico.En la actualidad más de 620 empresas cuentan con la certificación, 203 se sumaron el año pasado y en ese mismo lapso 425 hicieron una renovación de su participación.La herramienta facilita al Gobierno del Estado de Guanajuato la revisión de las empresas para el cumplimiento voluntario de los Centros de Trabajo de competencia local.Su metodología consiste en la aplicación de un cuestionario de opción múltiple, en el que se contemplan las condiciones laborales mínimas que deben implementarse en las empresas, ofreciendo a los propietarios la posibilidad de realizar su propia auto-evaluación voluntaria y declararla vía electrónica mediante la app.Uno de los retos que buscan con la utilización de Autolab es tener una evaluación del nivel de cumplimiento de su centro de trabajo con respecto a la normativa laboral aplicable, con recomendaciones puntuales y sugerencias de cumplimiento respecto a cada tema además de que ayuda a prevenir con mayor certeza los conflictos laborales en el centro de trabajo, al identificar y atender sus derechos y obligaciones como patrón.Productores de cerámica en Guanajuato trabajarán en conjunto para evitar que los productos de origen chino se vendan en México sin antes haber pagado su respectivo arancel.El reto sin duda que no es nada sencillo y, si no pregúntele a los zapateros, pero sin duda que la iniciativa es buena, y la pregunta es cómo lo harán.Bien, platicando con artesanos nos compartieron que formaron un equipo con dependencias de la Dirección de Economía para la creación de un padrón que concentre a los productores de cerámica y alfareros de Guanajuato.Una vez integrado el listado lo que quieren hacer demostrar a la Secretaría de Economía con cifras reales y actuales el impacto negativo que genera la competencia desleal de productos originarios de China.Su objetivo es que una vez analizados los datos pueda el Gobierno federal apoyarlos con la regulación total y que se apliquen sin restricción los impuestos, lo que permite que la guerra de precios entre lo nacional y lo que llega de China sea un poco más equilibrado, un poco pues definitivamente los costos de la mano de obra y operativos del país asiático son totalmente diferentes, por esta razón es que expertos aseguran que ese combate de precios México versus China ya lo perdimos desde hace unos 20 años y, no queda de otra más que ofrecer un producto diferenciado o atender un nicho de mercado especializado.Por todos ladosPor más sólida que sea una industria no hay forma de que no se vea afectada ante la situación coyuntural que se vive en México.Desabasto de gasolina, trenes parados en el Puerto de Lázaro Cárdenas a causas de los maestros del CNTE y súmele los paros en maquiladoras en Tamaulipas por las manifestaciones.Lo cierto es que a los sectores perjudicados en Guanajuato ya podemos contabilizar a los proveedores del automotriz que ya comenzaron a tener los primeros problemas por no llegar los componentes que están precisamente varados en los trenes de las compañías Ferromex y Kansas City.Tómelo como una posibilidad, pero de continuar así, en esta semana podría anunciarse la primera armadora de autos que se vería en la necesidad de hacer un paro técnico, esperemos no suceda, sin embargo habrá que estar pendientes.