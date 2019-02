Estrella brasileña es acusada de corrupción y estafa

Neymar será juzgado en España acusado de corrupción y estafa a raíz de su traspaso del Santos al Barcelona, anunciado por el club azulgrana en mayo de 2013. Según informó anoche la cadena SER, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos de apelación presentados por el jugador, que desde agosto de 2017 juega en el PSG.



El auto confirma que se debe juzgar la presunta ocultación del precio real de la operación entre el Santos y el Barcelona por el fichaje de Neymar y da pie al “enjuiciamiento de la causa abierta contra el jugador, sus padres y empresa familiar, el F.C. Barcelona, Alexandre Rosell y Josep María Bartomeu, el Santos C.F y su ex vicepresidente Odilio Rodrígues por presuntos delitos de estafa impropia, en su modalidad de simulación contractual, y corrupción entre particulares de los que es acusado por la Fiscalía y por la acusación particular de D.I.S.” La agencia DIS poseía el 40% de los derechos del jugador cuando jugaba en el Santos y reclama ante la justicia mucho más dinero del que cobró cuando supo que en la misma audiencia la operación para el traspaso de Neymar se evaluaba en casi 90 millones.

