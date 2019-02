Ella es Tania Ruiz Eichelmann, la modelo que acompaña a Peña Nieto

La modelo Tania Ruiz Eichelmann está dando de qué hablar luego de ser captada en Madrid con el ex presidente de México Enrique Peña Nieto.Ruiz Eichelmann es originaria de San Luis Potosí, tiene 31 años de edad y además de ser modelo le apasionan los pilates, la yoga y el diseño de modas.Eichelmann tiene una hija de cuatro años llamada Carlota, fruto de su relación con el empresario Bobby Domínguez.Además de su faceta como modelo, es empresaria; en sus redes sociales suele compartir instantáneas de su trabajo.Tania Ruiz también publica reflexiones sobre la vida, la felicidad y la confianza en uno mismo."Aprende a decir un ME QUIERO... Antes de decir un Te quiero", se lee en su presentación de Instagram."Eres capaz de lograr lo que quieras, si tu entusiasmo no tiene límites", se lee junto a una colorida fotografía.El interés por Ruiz Eichelmann surge en medio del las versiones que señalan que Enrique Peña Nieto, de 52 años, estaría divorciándose de Angélica Rivera.