Emma Coronel revela en redes carta de amor para 'El Chapo'

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán revela carta de amor escrita en redes sociales para 'El Chapo', concluído en el juicio por narcotráfico contra su marido en una corte federal en Nueva York.

En el juicio fueron mencionadas otras mujeres con la que presuntamente les enviaba mensajes de amor.

Joaquín tiene gemelas con su esposa Emma Coronel, y ella sostuvo tener una gran amistad con Joaquín por lo que fortalecía su amor mutuo, a pesar de lo bueno y malo "nadie lo cambia".

Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, "mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta y contará conmigo", indicó en su cuenta de Instagram.

En la carta Coronel agradece a sus niñas por la comprensión que le tienen por estar ausente durante los meses del juicio.

En el juicio contra 'El Chapo' por narcotráfico la Fiscalía deberá decir si es culpable o no de los delitos que se le imputan, por los cuales se enfrenta a cadena perpetua.

En la carta menciono:

"Donde hubo de todo: días buenos y días malos, donde también su nombre fue varias veces mencionando y puesto en duda (...) De eso sólo puedo decir que no tengo nada de qué avergonzarme. No soy perfecta, pero me considero un buen ser humano que nunca he lastimado a nadie intencionalmente. Gracias por el respeto mostrado", añade.