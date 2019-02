'Llegué al hospital y no recuerdo nada más': Adamari López estuvo al borde de la muerte por complicaciones tras influenza

"No sabía qué era lo que tenía, pero sabía que era algo que no había sentido antes. La mañana siguiente llamé a una amiga que trabajaba en el hospital donde me atendieron. Me fue a buscar a mi casa, dejé a Alaïa, con mi hermana y de allí que llegué al hospital no recuerdo nada más."

"Era una cosa catastrófica… Todos los días, todos los días había una dificultad. Si no le ponían, se le subía la presión. Si se hinchaba y le sacaban líquido, se le subía el ritmo cardíaco. No hubo un solo día que estuviese tranquilo, siempre hubo una descompensación. Ella desde que entró, desde el primer día, se descompensó. Fue terrible.", contó el hermano de Adamari.

"He aprendido a ponerme primero, es una tarea que tengo que seguir haciendo.”

La familia de Adamari López vivió días de angustia tras haber sido hospitalizada por graves complicaciones que sufrió por haberse enfermado de influenza y que según el diagnóstico de los doctores, casi le quitan la vida.En una entrevista a la revista People en Español, Adamaris y su hermano Adalberto López, contaron el difícil momento que tuvieron que pasar a finales de octubre de 2018 cuando su estado de salud fue muy delicado.Relató que un día se empezó a sentir mal pero no le tomó importancia y decidió levar a su hija Alaïa al parque, pero al día siguiente, los malestares incrementaron al grado de tener que decidir ir al hospital.La conductora de Un Nuevo Día creyó que esos malestares se debían a una simple gripa, pero nunca creyó que tenía influenza y neumonía, lo que generó problemas que complicaron su salud, lo que desencadenó estar internada en el hospital durante semanas.Adalbertó y su familia creían que debido a la gravedad del estado de su hermana, no iba a poder sobrevivir ya que inlcuso los doctores les llegaron a decir "si no se muere hoy, se va a morir mañana. Hoy no se murió, vamos a esperar a mañana a ver si reacciona."Pero afortunadamente Adamari logró recuperarse, por lo que ahora su única prioridad será ella y su salud, pues quiere estar bien para seguir viendo crecer a su hija.Con información de Tribuna.

