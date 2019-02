Buscan alumnos de Politécnica consejo estudiantil y mejorar infraestructura

LAS PETICIONES

ALUMNOS FUERON “MANIPULADOS”: RECTOR



“Los alumnos siempre han sido responsables, sólo que hay veces que están manipulados (…) están mal informados”.



El rector desestimó el señalamiento de acarrear a los estudiantes a eventos políticos, tras argumentar que “sólo atienden invitaciones del gobierno estatal que benefician a los jóvenes”.

PROFESOR HOSPITALIZADO

La reunión entre el rector de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), Marco Antonio Flores González y los alumnos que exigen su destitución, fue postergada hasta el martes 5 de febrero; aún no hay hora para restablecer el diálogo con las autoridades educativas.Desde las 10:00 horas del pasado viernes 1 de febrero, los estudiantes de la institución realizaron un cierre parcial en la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún para exigir que compareciera ante ellos el rector.Con dicha acción buscaban que el catedrático José Manuel Fernando Moreno Vera quien realizó una huelga de hambre durante cuatro días, fuera reincorporado a su trabajo.Después de una hora del bloqueo, el rector se presentó ante los alumnos y por más de 30 minutos una comitiva de cinco estudiantes sostuvo un diálogo para exponer su solicitud y exigir que no hubiera represalias contras los manifestantes.Sin embargo, el rector Marco Antonio Flores conminó a los alumnos a formalizar las peticiones en las inmediaciones de la Politécnica de Pachuca y a través de un documento, situación a la que accedieron los estudiantes.Una vez que llegaron a las instalaciones de la universidad se reunieron en el auditorio de la institución, pero no figuró el rector, como lo había anunciado durante la protesta.El vocero de los alumnos Isaac Téllez señaló que las autoridades educativas de la Politécnica les informaron que el foro para exponer las inconformidades se llevaría a cabo hasta el próximo martes 5 de febrero, aunque no se estableció una hora.Durante la reunión los estudiantes acordaron que además de lo enunciado, buscarán gestionar ante la rectoría un consejo estudiantil con representantes de cada carrera.Solicitarán mejorar la infraestructura de la universidad, ya que acusaron deterioro en los sanitarios y las bancas que utilizan.Respecto a la manifestación el rector Marco Antonio Flores señaló que la postura de la institución sería respetar a la comunidad estudiantil, aunque acusó que fueron “manipulados” para realizar la marcha.Cabe recordar que esta movilización fue en apoyo al catedrático José Manuel Fernando Moreno Vera, quien por cuatro días sostuvo una huelga de hambre a fuera de la Politécnica de Pachuca.La cual interrumpió contra su voluntad la madrugada del viernes, cuando arribaron elementos de la policía estatal y municipal.Derivado de las afectaciones en su salud, sus familiares lo trasladaron a un hospital fuera de la entidad.