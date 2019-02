Dejan sola en Hidalgo a Margarita Zavala durante creación de partido

“No he tomado otra alternativa o decisión, mi corazón sigue con el PAN. Me habló Ramón Avellana, coordinador en Hidalgo, y también de la Ciudad de México, pero la respuesta ha sido la misma”, dijo en entrevista el también exdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

QUIEN FIRME POR MARGARITA ZAVALA SERÁ EXPULSADO, ADVIERTEN



“El PAN tiene un procedimiento y aquellos que decidan firmar por esta propuesta, serán puestos a disposición de la comisión de justicia, para que se haga la sanción e inicie un procedimiento para retirarles sus derechos partidistas”, señaló.

PERSISTEN 126 PROCESOS DE EXPULSIÓN



“El proceso pasado todavía no se resuelve, aunque algunos renunciaron se tiene que hacer un procedimiento para que dejen de tener derechos políticos electorales en el PAN y sean dados de baja del padrón”, concluyó.

