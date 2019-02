Restos humanos podrían no coincidir con carpetas de investigación en San Primitivo

“El objetivo es que cada carpeta que se abrió tenga identificados unos restos, pero esto puede variar en el trayecto”, dijo Arroyo González.

Raúl Arroyo González, procurador General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), indicó que aún es imposible determinar si los restos humanos que dejó la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, coincidirán con las 69 carpetas de investigación que inició la dependencia estatal.El titular de la Procuraduría señaló que hay 69 indagaciones en curso, aunque no garantizó “coincidencia entre carpetas y restos”.Tras argumentar que dependerá de los resultados que arrojen las pruebas en laboratorios de la entidad o el extranjero.Asimismo, reiteró que la investigación para determinar las causas de la explosión en Tlahuelilpan, que causó más de cien muertos, está a cargo de Fiscalía General de la República (FGR), por lo que la Procuraduría estatal solo colaborará a petición de las autoridades federales, enunció.De acuerdo con Raúl Arroyo, desde que llegaron los restos al Servicio Médico Forense dePachuca y hasta el momento, culminó la “fase de selección de restos” humanos, que consiste en dividirlos en carbonizados y calcinados.Sin embargo, agregó que pruebas genéticas (sin especificar el número) podrían ser enviadas a laboratorios “sofisticados” fuera del país, que permitan realizar la identificación de aquellos restos con mayor descomposición.La PGJEH recordó que hay 53 por analizar, aunque aún no hay fecha de resultados, ya que dependen del laboratorio al que serán trasladados.Respecto a la toma de muestras a familiares de víctimas, el procurador aclaró que no existió error, toda vez que recabaron nueve adicionales.Especificó que fueron nueve muestras complementarias realizadas a cónyuges, para facilitar el estudio de los perfiles genéticos.En otro orden de ideas, el procurador señaló que para este 2019 planean la creación de un panteón forense, para que los cadáveres no identificados tengan un destino.El proyecto requerirá de una hectárea para la instalación del inmueble, así como una inversión de más de 10 millones de pesos, proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).Asimismo, señaló que aún no existe un lugar específico para la instalación, aunque se analizan los municipios Pachuca, Mineral de la Reforma o Tulancingo, siempre y cuando cumplan con las normas sanitarias.