"Guanajuato es un estado que nos preocupa mucho porque han habido muchos homicidios. Ayer que apareció esta manta, en el parte que tenemos, ayer (se registraron) cero homicidios en Guanajuato", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

'No vamos a caer en ninguna provocación'



"Se impedía la comunicacion del presidente con los ciudadanos. ¿Cómo voy a gobernar si no tengo comunicacion con la gente? Tengo que estar escuchando al pueblo. Es importantisímo tener comunicación", dijo.



"No vamos a hacer caso a ningun acto de intimidación. Tenemos nuestra conciencia tranquila. Vamos a seguir con el programa de transformacion. Se va a acabar la impunidad", dijo.



"Yo espero que vayamos serenando al país. No queremos la guerra", agregó.

Luego de que ayer se encontrara en la refinería deuna manta con un mensaje amenazante dirigido al, presuntamente dejada por un grupo criminal, junto con un artefacto explosivo, el mandatario federal descartó aumentar su seguridad personal. Además, declaró queenayer, a pesar de queDe acuerdo con un conteo realizado por AM, ayerfue el municipio que tuvo más, con, seguido por, concada uno, ycapital, con un"El que lucha por la justicia no tiene nada que temer", dijo el, además de que criticó los fuertes aparatos de protección personal que tuvieron los presidentes anteriores, argumentando que además del fuerte gasto que implicaban, mantenían alejada a la población.El presidente destacó que no caerían en provocaciones de, ante la pregunta del porqué no se ha utilizado más la fuerza pública contra estosResaltó que no se haría una persecución a ninguna persona en particular, si no que se trabajaría en general contra todas las personas que se encuentren "fuera de la ley".Por último, anunció que el lunes se dará a conocer el plan de trabajo que se está llevando a cabo para la búsqueda deen el país.