Con selfies, ellas protestan contra propuesta de toque de queda

Con el hashtag #LaCalleEsNuestra mujeres expresaron su rechazo a la propuesta de establecer un toque de queda para combatir la violencia de género.A través de redes sociales se difundió una convocatoria para que en punto de las 20:00 de este viernes mujeres se tomaran una selfie en algún espacio público para expresar su rechazo a la propuesta de la diputada morenista veracruzana, Ana Miriam Ferráez Centeno, sobre el establecimiento de un toque de queda para evitar los casos de feminicidio en la entidad.La diputada por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, se sumó a esta iniciativa al publicar en su perfil de Twitter una foto con sus amigas.“Porque #LaCalleEsNuestra y #LaNocheTambien juntas salimos a apropiarnos del espacio público #MujeresJuntas @naduge @analosan @gaviero1 @ElsaCondeR @Hortemontes @MarthaTagle”, escribió en su cuenta de Twitter.En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, mujeres demandaron mayor seguridad a las autoridades y establecer políticas públicas que fomenten el respeto a los derechos de este sector de la población.Joanna Olarte, ingeniera en sistemas, rechazó la propuesta de la diputada; consideró que se debe reforzar la seguridad no sólo para las mujeres sino para la población en general, así como fomentar una educación enfocada en la equidad de género.“En lugar de limitar nuestros horarios se debe mejorar la seguridad, trabajar en la educación para que se respete a las mujeres. Debemos tener la libertad para ir y venir a la hora que sea”, enfatizó.César, quien es ingeniero, expresó: “Para empezar no es una solución, simplemente estás tratando de evitar algo que sigue pasando, entonces realmente no es una solución, se me hace algo muy tonto [...]reforzar la seguridad es lo principal, el chiste es atacar el problema”, dijo.María del Rosario, ama de casa dijo que “no me pareció algo muy bueno, ¿cómo van a decirle a una chica que después de las diez ya a su casa?, realmente no se puede".Asimismo señaló que considera que una buena medida para combatir las agresiones a las mujeres, sería “poniendo más seguridad en la calle; hay algunas calles o colonias que no tienen policías o si tienen, están de acuerdo a lo mejor con lo que hacen los delincuentes”.