"Yo pensé que podía cambiarla (la ponencia) para el día dos, pero no se puede porque yo era el ponente principal".

El día de mañana tenía programado ir a la Universidad de @Harvard a dar una conferencia y a compartir ideas para seguir alimentando mi agenda legislativa, pero lamentablemente por los tiempos no será posible.

Agradezco todo el apoyo de @m_ebrard, @tatclouthier y sus quipos.✌ pic.twitter.com/1tHGxIbC5m — El MIJIS (@mijisoficial) February 1, 2019





"El día de mañana tenía contemplado un viaje a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard. Teníamos una ponencia magistral, desgraciadamente los tiempos y los protocolos, cumplimos con todos los requisitos que nos pidieron y no pudimos estar con todos los organizadores", dijo.





"He estado desde la mañana esperando que nos entreguen la visa, pero como les digo, atendemos los protocolos y los tiempos que se dan. Agradezco a los organizadores de ofrecernos la oportunidad que nos dan para presentar la agenda legislativa".





"Agradezco por dejarnos las puertas abiertas, espero pronto estar con ustedes y saludos a todos los universitarios alumnos de Harvard por esperarnos de aquél lado. La visa no llegó en su tiempo, ni modo", declaró.



"Esto se debe a esos falsos señalamientos que se me hicieron en los tiempos cuando yo fui activista, muchas veces se movieron intereses. Me fabricaron delitos y esos antecedentes me siguen persiguiendo", apuntó.

Hay medios nacionales y locales diciendo que se me ha negado la visa por mis antecedentes penales; sin embargo quiero aclarar que ES FALSO.

Me resulta difícil entender las intenciones de esos medios, porque su fuente es un video publicado en mi fb, donde explico todo. pic.twitter.com/BAcNpOiNKP — El MIJIS (@mijisoficial) February 1, 2019

Son las cartas de no antecedentes penales local,federal y del archivo judicial así como del archivo judicial del Estado de san Luis Potosí donde se muestra que no cuento con ningún proceso.

Estoy a favor de la libre expresión pero no de la libertad de difamación.✌ — El MIJIS (@mijisoficial) February 1, 2019

El legislador mostró documentos que acreditan que no cuenta con antecedentes penales, ya que durante la entrevista que tuvo en la embajada de Estados Unidos para tramitar el permiso le fue solicitada esta información.Aseguró que viajaría saliendo de la sesión solemne de inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, no obstante, hasta la 12:00 horas no había abandonado su oficina en la sede legislativa de Vallejo.Antes, a través de una transmisión realizada en vivo desde la embajada de Estados Unidos ubicada en la Ciudad de México, el legislador local, surgido de las colonias populares potosinas, había explicado que tendría que ausentarse del evento.Además que en su cuenta de twitter el Diputado señala que distintos medios de comunicación dieron la mala información que por sus antecedentes penales no se le había dado la visa.Con información de Vanguardia.Sigue leyendo: