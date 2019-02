No se han identificado

Familiar encontró los cuerpos

Autoridades de Nuevo León investigan el asesinato de tres menores de edad, presuntamente degollados por su propia madre, quien posteriormente se suicidó en el municipio de Salinas Victoria.Según primeras investigaciones, los menores de 3,5 y 7 años habrían muerto a manos de su madre para después quitarse la vida, aunque hasta el momento se desconocen los motivos.Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves en el domicilio ubicando en el Fraccionamiento Paseo Santa Isabel.Fiscalía General de Justicia del Estado no ha dado una versión oficial de los sucesos, ni ha proporcionado la identidad de las víctimas.Según información de Excélsior, una hermana de la mujer fue quien se percató de la tragediaa visitar la vivienda y encontrar los cuerpos.Asimismo, se dijo que la madre de familia habría dejado un mensaje póstumo, pero eso no ha sido confirmado.Al parecer una hermana de la mujer fue la que se percató de la tragedia cuando arribó al domicilio y encontró los cuerpos. Se dijo que la madre de familia habría dejado un mensaje póstumo, pero eso no ha sido confirmado.Durante la madrugada se trabajaba en el lugar en busca de indicios que permitieran esclarecer las muertes.}Con información de: Excelsior.