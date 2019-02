Se registra sismo; preliminar de 6.6: SSN

Cerca de las 10:19 horas de este viernes se registró un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

En la Ciudad de México, la alerta sísmica no sonó. Al respecto el C5 indicó que el movimiento no ameritó que se activarán los altavoces.

Las personas desalojaron los edificios como medida de precaución.

Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas.

¿Cómo proceder antes, durante y después de un sismo?

Después de que éste suceda, pueden ocurrir réplicas, por lo que se aconseja mantenerse alerta.

Para reportar emergencias, se recuerda que el número 911 está disponible en todas las entidades del país.

Prepararse para el sismo

De acuerdo con las recomendaciones hechas por la dependencia, prepara un plan familiar de protección civil en caso de que suceda el temblor; organiza simulacros de evacuación y participa en ellos; identifica zonas de seguridad; revisa instalaciones de luz y gas; no olvides almacenar alimentos no perecederos y agua.

¿Qué hacer durante el sismo?

Conserva la calma y ubica las zonas de seguirdad; aléjate de ventanas y objetos que puedan caer; corta el suministro de gas y electricidad; aléjate de postes, cables y marquesinas, y evita estacionarte cerca de edificios altos.

¿Qué hacer después del sismo?

Revisa las condiciones de tu casa y evita encender cerillos o velas hasta asegurarte que no existen fugas de gas; utiliza el teléfono sólo para emergencias; mantente informado, no propagues rumores y atiende las recomendaciones hechas por las autoridades. No olvides que pueden suceder réplicas.