Preliminar: SISMO Magnitud 6.6 Loc 40 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 01/02/19 10:14:11 Lat 14.48 Lon -92.46 Pf 10 km pic.twitter.com/210VyhZjuG — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 1, 2019

Sufren pánico en la Ciudad de México y evacúan

La mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud de 6.6 grados en Ciudad Hidalgo y Chiapas.Por ahora no hay registros de personas lesionadas, aunque sí se registraron algunos daños leves en edificios, de acuerdo a informes de medios de comunicación nacionales.El fenómeno sorprendió al centro y sureste de México alrededor de las 10:20 am.De acuerdo con el Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano indicó que por su magnitud no se activó la alerta sísmica porque no lo ameritó.El sismo fue percibido por un sensor cercano a la Costa de Oaxaca, por lo que fue percibido en Oaxaca y Chiapas.