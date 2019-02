Mientras queEsto es una versión diminuta de la violencia que viven las niñas en México.La dimensión del problema es abrumador, pero cuando se analiza caso a caso es aún más crudo.Ese mismo año,México no se queda atrás en esta brutalidad.En la mayoría de los casos reportados en la región, los cuerpos inertes fueron hallados dentro de su propia casa, pero hubo levantamientos en casi todos los sitios frecuentados por niñas: la escuela, el parque, el centro de salud, la calle, la tienda, el transporte público.Además, estas cifras están enmarcadas por un vacío legal que deja un sinfín de casos en el limbo.En los otros cuatro países no se logró tener acceso a fuentes confiables que abonaran datos para el análisis.El resto siguen “en proceso” o “en investigación”.Con el temor de ser agredidas en la calle, en la escuela o en el médico, y que es una problemática que azota a toda la región. Todo esto mientras la políticas públicas nacionales y los recursos para implementar una estrategia no lleganCon información de El Universal.Sigue leyendo: