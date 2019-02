Juan Guaidó presentó el 'Plan País' que reactivará la economía de Venezuela

“Hoy la legitimidad para asumir el Ejecutivo la tiene el presidente del parlamento nacional; es decir, yo. Esto, para lograr el cese de la usurpación del gobierno (de Nicolás Maduro) y permitir la reinstitucionalización del país, crear condiciones mínimas de gobernabilidad e institucionales para lograr una elección libre. El presidente soy yo”, dijo Guaidó.

El Plan país: La Venezuela que viene fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien juró el 23 de enero como presidente encargado, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.El proyecto, que surge del consenso de factores políticos, sociales, económicos, académicos y de la sociedad civil, está enfocado en atender la emergencia humanitaria, estabilizar la economía, reactivar la industria petrolera y restablecer el acceso a los bienes y servicios públicos.El líder de la Asamblea Nacional aseguró que desde el primer momento que asumió el cargo como mandatario, inició una serie de acciones para enviar un mensaje al mundo de que está en marcha un nuevo gobierno en Venezuela y que el apoyo recibido no ha disminuido conforme han transcurrido los días, sino lo contrario, se mantiene vigente y crece.Los detractores de Guaidó acusan que su toma de protesta no tiene bases jurídicas, puesto que la Constitución es clara en señalar que la Asamblea Nacional solo llamará a elegir a un presidente interino en caso de ausencia del primer mandatario. Guaidó y su equipo aseguran que su juramentación está dentro del marco legal, en tanto que Nicolás Maduro es "un presidente impuesto" y no electo democráticamente.Maduro rechazó una nueva convocatoria a elecciones presidenciales, argumentando que no aceptará el chantaje de nadie en el mundo, aumentando con ello, la tensión en las calles.Todavía vivimos en una dictadura en Venezuela, pero el día de ayer, por ejemplo, nombramos embajadores en los países que ya nos reconocen. Hace una semana solicitamos la protección de activos de Venezuela en Estados Unidos, inicialmente, y esperamos que Europa nos reconozca en los próximos días.El jueves van a a presentar el "Plan País" a nivel nacional, el cual va a derivar algunas leyes, y contiene propuestas de desarrollo para estabilizar la economía, saber qué hacer con el petróleo y el futuro de la industria petrolera.El primer objetivo es estabilizar la economía; lo segundo buscar dinero fresco a través de apoyos financieros y del fondo de activos, producto de la corrupción, lo cual se esta activando para poder recuperar la mayor cantidad de dinero que se robó de Venezuela.La reactivación de la industria petrolera venezolana es una de las principales apuestas de Juan Guaidó para sacar de la crisis a Venezuela.Al finalizar el acto, Guaidó, en compañía de su esposa Fabiana Rosales, informó que una comisión del grupo FAES de la Policía Nacionalse encontraba en su vivienda, en Santa Fe, donde estaba su hija de 20 meses. "La dictadura cree que nos va amedrentar", dijo ante la gente que coreaba la frase "¡Sí se puede!". "¡No estás solo Guaidó, nos tienes a todos!", gritó uno de los asistentes.En el lugar se congregaron ciudadanos en respaldo al presidente encargado y su familia.