LLAMADO COPARMEX

Viene gasolina de Texas

En la sesión del Consejo Estatal de Seguridad, el dirigente de Coparmex León,, tomó la palabra para fijar su postura: la seguridad es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y ninguno está haciendo lo suficiente, o lo que es lo mismo, basta de reparto de culpas y pónganse a trabajar.En la reunión privada en la que se aprobaron los lineamientos para que los municipios accedan a una bolsa estatal para fortalecer a sus policías, el líder empresarial demandó al Estado garantizar una coordinación real, combate a la impunidad y hacer buen uso a los recursos que tienen, no son pocos.El llamado fue también a los Municipios para que dejen de quejarse e inviertan en sus policías.Los consejeros ciudadanos deben probar no estar a modo del Gobierno, aunque para que hagan su chamba, la de vigilar que haya resultados, requieren de información sobre la realidad del estado, que no tienen.El delegado del IMSS,, anda destanteado con la noticia de que ya aprobaron a su sustituto. Y es que en la lista de propuestas del director general,, todavía el martes por la noche estaba su nombre entre los ratificados. Nadie le ha dicho que se va y el rumor es que Germán no está de acuerdo con nombres y habrá otra sesión el lunes. La esperanza muere al último.Con la novedad de que el penjamense senador del PAN,, fue designado como Vicecoordinador de la bancada azul, y quien lo era antes, el queretano, será coordinador. En su reunión plenaria en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los panistas afinaron su agenda legislativa.El eje uno es la política anticorrupción en la que empujarán que se nombre al Fiscal y a los Magistrados Anticorrupción; crear un nuevo órgano constitucional autónomo que sustituya a la Auditoría Superior de la Federación para investigar el desvío de recursos de origen federal pero también local; y una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas para cerrar la puerta a las asignaciones directas.En la agenda de seguridad insistirán con la “no militarización del país”, que las fuerzas armadas participen en casos extraordinarios y temporales y con mando y fiscalización civil. Otra propuesta es la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública para evaluar a los órganos policiales del país.En otros temas hay propuestas interesantes como la de promover que la sociedad audite el ejercicio del presupuesto en cada dependencia, la segunda vuelta para la elección del Presidente y gobernadores, reducir las comisiones de las afores, estímulos fiscales para la generación de energías limpias, etc.Toda agenda siempre encanta los oídos, bien haría el PAN que es Gobierno en Guanajuato por empezar a predicar con el ejemplo en temas como: La Fiscalía Anticorrupción de la que no se tiene informe de resultados; el fortalecimiento de las policías municipales luego de caminarse en el sentido contrario en el sexenio anterior; o la verdadera participación social en el ejercicio del presupuesto, por citar algo.Esta semana, el legislador panista leonés,, secretario de la Comisión de Salud en San Lázaro, participó en el foro de Salud ‘¿Qué opciones tiene México para diversificar sus riesgos de salud?’, organizado por la fundación Wilson Center, en la Ciudad de México. Ahí se pronunció por una amplia consulta para que funcione la reforma al sistema de salud de la que habla el nuevo Gobierno.Recordó que la intención de un sistema integrado de salud, donde cualquier persona pueda atenderse en cualquier institución, un sueño que no es nuevo, pero se requiere pasar de buenas intenciones a reformas constitucionales y en la Ley General de Salud, y además verse reflejado en el presupuesto.Ahí está el convenio de federalizar la atención en ocho estados del sur, firmado por el Gobierno federal y los gobernadores en diciembre, pero sin sustento. “Con los cambios propuestos por el Gobierno, no me alcanzará la vida para ver avances en el sistema de salud único y universal”, remató el médico.A través de un mensaje en su cuenta de Twitter la noche de este jueves, el gobernador, informó que 1 millón de litros de gasolina premium y diésel, llegará desde Brownsville Texas, EUA. “Agradezco el esfuerzo y solidaridad de nuestros empresarios guanajuatenses”, dijo.Ese combustible empezó a llegar ayer y en el transcurso de los siguientes días hasta sumar esa cantidad.se ha mantenido toda la semana alejado de foros públicos luego de la fractura de tres dedos (por un accidente en motocicleta en su rancho el domingo) por la que fue intervenido quirúrgicamente.