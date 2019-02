A seguir trabajando

Una buena

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Los presidentes de la industria del calzado y textil en Guanajuato han decidido darle vuelta a la página, luego del duro del golpe recibido ante la noticia de que su competencia importadora que viene de China tendrá que pagar un menor impuesto de arancel para entrar a México.Y, no es que lo peor haya pasado, por el contrario están conscientes de que en los siguientes meses comenzarán las afectaciones advertidas, sin embargo les queda claro que el quedarse cruzados de brazos de nada, absolutamente nada les favorecerá.El principal sabor amargo que dejó en el gremio zapatero, el no contar con el apoyo del Gobierno federal fue que en julio del año pasado, en el evento de Concamin nacional en la Ciudad de México, el propio presidente de la CICEG, Luis Gerardo González García pidió de forma directa el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo cual mencionó que así sería, sin embargo hoy todos conocemos la historia.Ese mismo día el Mandatario recibió un par de zapatos del empresario José Abugaber Andonie y López Obrador aseguró que el calzado y textil serían industrias prioridad en su sexenio.Por otra parte en lo que refiere al sector zapatero, como lo habíamos mencionado ayer viajaron a Mérida el presidente de la CICEG, Luis Gerardo González García y el presidente ejecutivo Alejandro Gómez Tamez para comenzar hacer alianza con productores locales que permitan en el corto plazo generar programas de capacitación para formar mano de obra especializada en calzado y a su vez buscar alternativas para la instalación de plantas de calzado al sur de México.El de la marca Taguesi es un ejemplo ya real de la intención que comenzó a tomar fuerza con la visita de empresarios y funcionarios de Oaxaca en la segunda edición de Sapica 2018.En aquel momento se compartió a los empresarios guanajuatenses los esquemas para instalar su empresa y de esta forma convertirse en un sector emergente para zonas en las que la necesidad de empleos es aún mayor que la existente en el Bajío, donde por la diversidad de industrias la rotación de personal está a la orden del día.En Yucatán la parte de la formación laboral podría ser menor, pues existen municipios en donde en algún momento la historia el calzado fue uno de sus principales oficios, sin embargo conforme fue perdiendo presencia sus empleados buscaron oportunidades en sector de servicios y comercio.En cuanto a la gente del textil en la CANAIVE comenzará a trabajar en programas internos para mejorar en su producción y diseño de productos que les permiten competir con valor agregado y no por precio, aquellos que sigan fabricando productos sin diferenciación, queriendo ganar la batalla de los precios bajos, terminarán desapareciendo.En noticias menos complicadas, Ernesto Vega Guillot, presidente de la CICUR, recibió por segundo año consecutivo el Distintivo Buenas Prácticas Ambientales, al realizar dentro de sus instalaciones un proceso de mejora en el uso y consumo de recursos naturales e insumos.El organismo que tiene 75 años de existencia, promueve entre sus socios que cumplan con normas y leyes ambientales, con programas de Autorregulación Ambiental, estableciendo una cultura interna de respeto ambiental.El Distintivo Buenas Prácticas Ambientales corresponde a las acciones acreditas durante el año 2018, y fue entregado por Karina Padilla Ávila, procuradora Ambiental.Una idea que es digna de aplaudirse y sin duda de invitar a que más negocios la repliquen es la iniciativa que circula en redes sociales, en donde negocios sobre todo por ahora comerciales han ofrecido a las mujeres que estén en peligro o se sientan inseguras, a llegar a su establecimiento para resguardarse y si requiere incluso llevarlas a su casa.Los negocios que se han sumado a la iniciativa comparten el mismo texto y comparten su domicilio y número de teléfono para comunicarse.Los negocios que han compartido el apoyo, obviamente han recibido comentarios positivos para que sigan implementando la ayuda no solamente en el cuadro principal de la ciudad, sino en diversas colonias.