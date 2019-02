Estados Unidos, más que un país, representa la base de operaciones en el occidente del planeta, donde estos grupos extraterrestres convergen ‘por necesidad’ (pues no se simpatizan entre ellos) para explotar los recursos del mundo y, por supuesto, a la humanidad. Hoy lo gobierna un ario, Donald Trump.No me refiero a su población, pues, hay muchas Semillas Estelares que echaron raíz para germinar en esa región del mundo (no se diga en México y demás países latinos) que están transformando la vibración.Uno de los objetivos por el cual se creó Estados Unidos fue para ejercer dominio territorial, económico, político, ideológico, cultural y hasta psicológico en esta parte del mundo: América.Provenientes de colonias británicas, ahí donde está la reina reptil, a lo largo de la historia han sometido varios países a través de guerras, políticas, infiltración en los gobiernos, con sus empresas y, bueno, siempre han buscado apoderarse del PETROLEO.Encima de eso, lo pintan como una potencia y un país libertador (me recuerda el síndrome de Estocolmo), el cual siempre sale victorioso en películas, cuando en realidad ha sido el causante de inestabilidades económicas, ecológicas y sociales como en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, El Salvador, Paraguay, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua… y ahora, más reciente, Venezuela.¿Te has percatado que las industrias americanas son las que más devastan los ecosistemas, contaminan, explotan a la gente y, encima de eso, producen productos, fármacos y alimentos que nos enferman?Desde que tengo memoria, la injerencia de Estados Unidos hacia México y demás países siempre ha sido de sumisión. Nos ven como países tercermundistas. Un ejemplo, son los tratados comerciales que se firman con ellos, siempre se sale perdiendo.¿POR QUÉ DESESTABILIZAN AMÉRICA?De esta parte del planeta está surgiendo toda la energía que traerá de vuelta el conocimiento y la sabiduría hacia el planeta, incluso, beneficiará a otros sistemas solares. Se le llama LA KUNDALINI.La tierra se encuentra procesando grandes oleadas de Luz que específicamente están fluyendo a través de grandes bandas magnéticas que pasan por el océano atlántico y pacífico y a lo largo de todo el cinturón de fuego.En cada uno de estos océanos, estas bandas magnéticas se encuentran balanceando la energía entre ambos polos, contribuyendo a que la energía Kundalini se mueva a través del planeta.Se podría decir que son distribuidores de información magnética solar cuya función es emitir vibración sónica hacia la Red Electromagnética del Planeta, ofreciendo nuevos patrones vibracionales ante los cuales la tierra, y nosotros, nos estamos ajustando.***POR CIERTO, en estos últimos días tras la aparición de la llamada Luna Sangrienta (es la estrella de la muerte de Star Wars, luego hablaré del tema) ¿has percibido un zumbido en el oído? Esa vibración se quiso anular, pero somos muchos. Para reconfigurar esa parte, te sugiero que compra un estetoscopio y ESCUCHES A TU CORAZÓN.Es como si estas bandas magnéticas fueran un diapasón (tono) y esa red electromagnética de Gaia estuviera siendo ajustada a una nota musical que nos despierta. Pero, estos seres se aferran a que esto no suceda.¡ALGO HERMOSO ESTA SURGIENDO!Algo hermoso está surgiendo de este planeta y nosotros somos parte de ello. NO es broma. Todos los que estamos encarnados en este momento tenemos una misión colectiva: cambiar la frecuencia de los viejos sistemas a los que nos han acostumbrado, sus paradigmas, creencias y estructuras.A pesar de que estos seres extraterrestres (Anunnakis, Arios, Chitauris, Grises y Cthulhus) persisten en esparcir por el planeta no solo esas partículas densas derivadas del petróleo, sino también desesperanza, miedo y culpa.EL ÚLTIMO COLETAZO DEL REPTILSe les ha complicado su permanencia en este planeta, pues, así como nosotros no soportamos la contaminación, ellos no resisten el nivel de amor que está generando Gaia y nosotros.Cada vez más, nos estamos atreviendo a mirar hacia nuestro universo interno y eso es chingón y desafiante, pues al hacerlo, estamos dejando las dependencias a factores externos (gobiernos, religiones, sistemas sociales, alimenticios y demás) y nos estamos volviendo responsables de nuestra existencia y, sin intermediarios, estamos redescubriendo nuestra divinidad.ERES UN DIOS EN POTENCIA, recuérdalo siempre.