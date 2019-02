Por creencias, sin ocupar ampliación de panteón en Tlahuelilpan, señalan

CREENCIAS



La ampliación del panteón en San Primitivo, Tlahuelilpan, continúa sin ser ocupada, pese a que 27 de las víctimas de la tragedia del 18 de enero, cuando explotó un ducto de Pemex, ya fueron sepultadas en ese camposanto.Esto se debe a que familias de los fallecidos no han querido utilizar el espacio ampliado, además de que hasta el momento carece de barda perimetral.El terreno de la ampliación ya fue bendecido y está listo para usarse desde el pasado 23 de enero. Al respecto, funcionarios de la administración comentaron que parientes evitan enterrar ahí a sus muertos, porque tienen la creencia de que hacerlo provocaría más fallecimientos en las familias, pues dicen que “el difunto se lleva a más, para no irse solo”.También porque algunos habitantes mencionaron que el primer fallecido en un nuevo panteón debía ser enterrado de pie, según les dijo el sepulturero, aunque este desmintió dicha versión y afirmó que solo son creencias de la gente.Alejo Monroy Reyes, panteonero de San Primitivo, contó que ha ofrecido a las familias enterrar a sus difuntos en el nuevo espacio, pero se niegan porque el sitio está muy solo y no quieren que su familiar quede a la intemperie, por lo que prefieren hacer espacio en las tumbas que ya tienen.Por último, recordó que el municipio condona los 365 pesos que piden por entierro, además de que han apoyado a las familias con material para realizar las fosas.Cabe mencionar que, aunque el nuevo terreno es una ampliación del panteón, aún se encuentra la barda que los divide y el espacio habilitado carece de cerca.