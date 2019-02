La familia de Yalitza pide no ser molestada

Tras dos meses de estar envuelta en el maremágnum informativo originada por la repentina fama de su hija, la familia de Yalitza Aparicio, protagonista del filme ROMA, pide respeten su privacidad.

Apenas el miércoles pasado, durante un caótico encuentro con la prensa, Yalitza recordó que varios medios de comunicación han ido a visitar su comunidad, lo cual ocasionaba molestia entre los habitantes.

La nominada al Oscar por su trabajo en ROMA nació en Tlaxiaco, Oaxaca, y estudió la carrera de profesora de preescolar.

Fue ahí donde el equipo del realizador Alfonso Cuarón la casteó y, posteriomente, mandó llamar a la Ciudad de México para sumarse en definitiva al proyecto, en el que interpretaría a la nana que el cineasta tuvo en su niñez.

El personaje de Cleo le ha valido aparecer en portadas de prestigiosas revistas.

En primera instancia la joven tenía miedo de ir, pues pensaba podría ser un caso de trata de blancas. Ya enterada de todo, aceptó participar sin tener estudios de actuación.

Ya cuenta con dos premios a Mejor Actriz otorgados por la Latino Entertainment Journalists Association y el Círculo de Críticos de Oklahoma.

“La vida me dio un cambio muy drástico, de pequeña nunca se me dio pararme frente a una cámara; me da pavor que me tomen fotos, pero trato de hacerlo por todas esas personas que me escriben, que están contentas con todo esto y ellos hacen que tenga fuerza de estar”, dijo.