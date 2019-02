“Con mis hermanos íbamos a ver a 'Tongolele' bailar, íbamos al Toreo de 4 caminos, andábamos por donde quiera”, declaró.



“Viajé a muchos lugares que me encantaron, donde deja uno un mejor recuerdo, de una vida bonita. Me llaman la atención las costumbres de cada lugar”, aseguró.

Pese a limitaciones pudo estudiar y su gusto por el cine sigue



“Yo quería estudiar ciencias químicas, pero mi papá no me dejó, la universidad tenia fama de que no respetaban a las señoritas”, dijo.



"Antes salía un besote en la pantalla y tenias que agacharte, y ¿ahora que no ves?, todavía de vez en cuando voy al cine, sí", aseguró.



“No sé ni como voté porque se supone que no podía por lo de mi nacionalidad”.

“Pero no me fue difícil, solo me preguntaron que donde nací y dije cualquier lugar de aquí de México y voté y ahí tengo mi cartilla de mi primera votación”.

Ha vivido cuatro sismos



“¿Para qué me muevo? A lo mejor corriendo es peor, sentadita estoy más tranquila, claro que me espanta, pero me quedo sentada, tiene que pasar”.



“¿Quién se va imaginar a donde va a llegar a uno? Ya debería yo de estar en Guanajuato con las momias”, dijo entre risas 'Mami'.

“La ventaja es que no pierda uno sus facultades totalmente, claro que uno decae en muchas cosas, pero no perder todo. Que pueda uno pensar moverse, eso es lo que me gusta, la independencia, me gusta ser independiente”.



“Las ganas de vivir, ser útil para una misma, no para nadie más, saberse mover, tener libertad en todo”, finalizó.

