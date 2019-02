Legisladores afirman que falta coordinación entre Estado y Federación tras 'traspié' de AMLO

CRITICA RUEDAS DE PRENSA



"Me parece que es el riesgo que corre el presidente al llevar a cabo estas conferencias diarias, como ya ha sucedido no sólo en este tema, en inexactitud en la información con la que cuenta", señaló la legisladora del Partido Verde Ecologista de México. FALTA DE COORDINACIÓN



"Veo una falta de coordinación y desinformación entre el gobierno estatal y el gobierno federal y sí es preocupante, porque con qué cifras o con que información están planeando las cosas, no se pueden ocultar los muertos, no se pueden ocultar las ejecuciones y la situación de Guanajuato", subrayó.

NO ES ALGO DE MALA FE



"Yo creo que es uno de los riesgos que desgraciadamente se corren cuando quieres abarcar absolutamente todos los temas, en un solo momento y bajo un esquema de comunicación único, obviamente no le pasan la información, entiendo que no es algo de mala fe o que obedezca a una estrategia para desvirtuar las cosas ni nada por el estilo", concluyó.

Ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Guanajuato no se registraron homicidios el jueves, pese a que hubo 11 ejecuciones. consideró que la política de ofrecer ruedas de prensa todos los días no permite que el Gobierno Federal pueda tener el flujo de información necesario, pues además implica tener datos de todo el país.Su compañera del mismo partido a nivel local,consideró que existe falta de coordinación o desinformación entre las autoridades federales y estatales.Corderó recordó que el Presidente negó la existencia de un artefacto explosivo afuera de la refinería de Salamanca, pero la Sedena lo desmintió y confirmó el hallazgo de productos explosivos.también consideró que la desinformación sobre los sucesos del estado se debe a la política de comunicación que tiene el Gobierno Federal, pues no lo consideró un acto de mala fe.