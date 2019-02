“Cada obra tiene su duración específica, por eso brincan de un año a otro porque hay muchas que se contrataron hace tres meses, pero terminan hasta 2019”.

Cifras no concuerdan

Con algunas ni siquiera empezaron

Justifican retrasos

Un caso grave

Continúan los trabajos

Al menosque se iniciaron el año pasado y debieron terminarse antes de, no se concluyeron.El director deexplicó que hasta el 24 de diciembre del año pasado se contrataron, de las cualesdebían terminarse en 2018, mientras lasrestantes tienen fecha de entrega este 2019.Aseguró que de las 221 obras con fecha de término en 2018 se lograron concluir 158, es decir,de la meta.De lasrestantes que están en proceso dijo que tenían un avance delLas obras inconslusas en río Tecolutla. Foto: Sebastián MartínezEn contraste, vía acceso a la información, laentregó en diciembre una lista deque arrancaron el año pasado, de las cualestendrían que acabarse en, pero solo se logró finalizarde la meta.La diferencia entre el número de obras informadas pory las que entregó vía acceso su propia dirección es deen total.Pero en algunos casos lasno solo no se entregaron, ni siquiera se iniciaron: del total () aún no arrancany unassiguen en ejecución, de las cuales ase les extendióHay más inconvenientes, de las que están en proceso unastienen menos delde avance,más de la mitad.argumentó que el retraso deprogramadas obedece a cuestiones de lluvias, temas sociales y modificaciones o ajustes.Ejemplificó con laen, que estaba programada para terminar en diciembre, pero se dio un mes más de prórroga por las lluvias de noviembre.En la callefue un tema social el que provocó el desajuste, pues vecinos y comerciantes solicitaron atrabajar de carril en carril para evitar el cierre total de la calle, por lo que al contratista se le ajustaron los tiempos de entrega.Las modificaciones o ajustes de campos surgen por ejemplo al encontrar tuberías.La rehabilitación del buelvar La Merced lleva medio año de retraso y no tiene para cuando.Lade ladelsí es un caso grave. La obra fue asignada a, representante legal de la, que fue contratada delparaelpor un monto de, de los cuales se ejercieronPasaron ocho meses desde la fecha de contratación y aún con tres autorizaciones de prórrogas, Titanio, solo alcanzóde la ejecución total.Tras varios intentos fallidos de arreglos con los contratistas, lale notificó al ingeniero Barajas Medina la cancelación del contrato con el Municipio.En laluce totalmente en abandono ladel, hay grandes tramos de terracería, otros con asfalto a medias y granulado.Todo este impide lapor el cuerpo vial y solo se tiene el acceso del otro, por lo que no caben dos vehículos, así que uno se tiene que subir a la banqueta para ceder el paso cuando coinciden en el lugar.Las obras en Mariano Escobedo. Foto: Sebastián MartínezEn un recorrido se corroboró que algunasque debían acabarse ensiguen a medias.En ellas se encuentran albañiles, operadores de maquinaria, choferes de camiones de carga, material y herramienta de trabajo.En la mini deportiva de lahay una torre de adoquín, empleados comentaron que construirán una plancha de cemento a un lado de las cachas de basquetbol, pero solo emparejaron la cancha con tierra.Estaejecutada por, costó, con fecha de contrato ely de término el. Todavía no acaban.En la, cobrópor lade este espacio que ya está terminada, pero no abierta al público. La primera semana de enero seguían en, desde el 18 de agosto venció su contrato.Ladel espacio público endebió concluir el 20 de octubre, pero la primera semana de enero personal realizaba trabajos.El costo de este parque fue de, obra ejecutada porLa pavimentación de laenen sus dos tramos suma más de 4 millones de pesos, ejecutada por, quienes tenían que haber entregado la calle el. Faltan dos tramos deMientras que la, ensigue sin pavimentación, la obra quedó cerrada con malla plástica, solo con guarniciones y una plancha de tepetate.El contrato para laenvenció eldel año pasado y aunque la primera semana de enero concluyó la, sigue cerrada a lacon montones de tierra.Laen lasigue en, a pesar de que eldebió de estar lista la obra. Lafue de, trabajadores de la constructoraacordonaban un área de banqueta de cemento fresco.Sobrea la altura de, siguen las obras, el cuerpo vial aún no tiene pavimento. Las obras debieron concluir el 15 de diciembre.Esta obra es responsabilidad de, por un valor de