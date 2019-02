Trump amaga con declarar emergencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que podría declarar emergencia nacional para conseguir los fondos que necesita para construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México, porque no parecía que los demócratas avancen hacia un acuerdo que incluya el dinero.

“No estamos yendo a ninguna parte con ellos”, indicó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

“Hay una buena posibilidad de que lo vayamos a hacer”, agregó, refiriéndose a una declaración de emergencia que podría permitirle usar fondos que el Congreso aprobó para otros propósitos. El republicano hizo los comentarios un día después de que Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, dijo a periodistas: “No habrá dinero para el muro”

También ayer autoridades estadounidenses dijeron que el ejército está listo para sumar 3 mil 500 soldados a su misión en la frontera con México llevando nuevamente el despliegue al máximo de soldados a su misión en la frontera con México, llevando nuevamente el despliegue al máximo de alrededor de 5 mil 900 tropas que alcanzó en noviembre, aunque sólo sea por un tiempo breve.

La cifra fue revelada por el presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, quien criticó a funcionarios de alto rango del Pentágono por no revelar esa información durante una audiencia ante su comisión el martes.

Shanahan dijo a periodistas el mismo día de la audiencia que miles de soldados más se dirigían a la frontera; sin embargo, la cifra no se reveló hasta el jueves. Actualmente, la misión fronteriza cuenta con unos 2 mil 350 efectivos.

Los críticos han atacado el despliegue como una maniobra política y se han burlado de las comparaciones que Trump ha hecho entre las caravanas de migrantes centroamericanos, que incluyen a mujeres y niños, con una “invasión”.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó ayer que Estados Unidos incluirá “muy pronto” a familias completas en el plan de retorno a México de migrantes que esperan su proceso de asilo, incluido en el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés).

En la actualidad, el programa piloto únicamente se lleva a cabo a través de la garita internacional situada entre San Ysidro, en California, y Tijuana, en México.

Uno de los funcionarios que participó en la conferencia confirmó que las familias formarán parte del procedimiento, con la intención de asegurar que se mantendrán juntas durante su proceso migratorio.

En la implementación del plan piloto, México recibirá a diario grupos de aproximadamente 20 migrantes centroamericanos que cumplan con requisitos establecidos anteriormente, tales como ser adultos, no ser menores no acompañados y no tener historial criminal o problemas de salud.

El senador demócrata Jeff Merkley anunció que ha invitado a una madre y su hija guatemaltecas, que fueron separadas en la frontera con México el año pasado, al discurso del Estado de la Unión que ofrecerá el presidente Trump en el Congreso el 5 de febrero para que cuenten cómo les afectaron sus políticas.

