AMLO Y EL RESBALÓN

Alcaldesa con la Marina

La declaración mañanera dede cero homicidios el jueves en Guanajuato preocupa si esos eran sus datos, o puede pasar como anecdóctico si se confundió al referirse únicamente a lo que pasaba en Salamanca; como sea debe dejar aprendizaje.Un registro diario de homicidios de todo el país debe tomarlo el Presidente ‘con alfileres’, como insumo interno, si acaso, pero que no es útil como reporte estadístico confiable.Para eso en México hay un registro mensual oficial.Un extitular del propio Sistema Nacional explica que no existe (al menos hasta noviembre pasado) ninguna metodología para llevar un reporte diario.Ayer por la mañana el alcalde de León,, se reunió en privado en el salón de un hotel de la ciudad con los presidentes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y del Fideicomiso de Seguridad,, respectivamente; y con los cuatro empresarios leoneses que forman parte del Consejo Estatal de Seguridad:lo acompañaron su secretario de Seguridad Pública,, y los asesores externos de Seguridad,. Los cuatro consejeros pidieron la reunión con la intención de tener mayor información sobre el nuevo Modelo de Seguridad que aplica León y vigilar que esté en permanente sintonía con las estrategias que discuta el Consejo Estatal de Seguridad.Ya ve usted que el Consejo Estatal aprobó los lineamientos para aterrizar un fondo estatal de 200 millones de pesos para los 46 municipios, y, de acuerdo a la fórmula de distribución, a León le tocarían unos 28 millones (70% llegan en automático y el resto hasta cumplir los 45 compromisos municipales).El Fifosec arrancó -hace un año- con 25 millones de recurso Estatal y Municipal y sólo se sabe que de ahí se dispone para pagarle a los dos asesores.fue traído para aterrizar lo que aplicó en Morelia como Comisionado de Seguridad: Policía de Proximidad, Centros de Víctimas, Juzgados Cívicos, y más. Ycon un rimbombante plan llamado de “Convergencia Estratégica”.se le preguntó sobre el avance de su trabajo en diciembre pasado (en el evento de presentación de nuevo Modelo de Seguridad) pero respondió que el Fideicomiso no le autorizaba hablar. Lo cierto es que desde su creación el Fifosec no registra un informe público de sus acciones, así que es difícil saber en realidad qué ha pasado.Ahora que el incremento del Impuesto Sobre Nómina y el nuevo Impuesto a Autos de Lujo tendrá como parte de su destino aplicarlo en proyectos de seguridad a través de fideicomisos como el de León, es buen momento para consolidar al Fifosec como un instrumento transparente y de utilidad.Le cuento que el jueves en la sesión de la Permanente del Congreso local su presidente, el perredista, no tuvo empacho en interrumpir la intervención de la diputada del Partido Verde,, cuando la leonesa señalaba a los gobiernos panistas de Guanajuato de haber permitido que se fortalecieran grupos delictivos dedicados al robo de combustible y otros delitos.Justo cuandocuestionaba que con ese antecedente del que tanto se habla estos días se pretenda que el titular de la Procuraduría sea en automático Fiscal General, intervino(legislador que repite gracias al PAN, partido que al ir en alianza le dio los votos para ganar el distrito XIII con cabecera en Silao) con el pretexto de que le había pedido el uso de la voz para hablar del desabasto de gasolina que no pasó en Puebla, y sí aquí., alcaldesa de Salamanca, se reunió este viernes con personal de la Secretaría de la Marina, en las instalaciones del C4 de esa ciudad, para afinar detalles de su llegada a esa localidad.Intercambiaron información de la situación del municipio y acordaron reforzar su presencia.Mencionó que luego de reuniones con autoridades estatales y federales se puede constatar que sí se incrementó el número de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública que vigilan en Salamanca.