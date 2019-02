La extorsión de las vías

Se levantó por fin, a fuerza de entregar muchos millones de pesos, el plantón que detenía las vías de tren en Michoacán y que paró por más de dos semanas el flujo de materiales e insumos al Bajío, pues dependemos de puertos como Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Los maestros de la CNTE sin que nadie se los impidiera, decidieron hacer bloqueos para presionar el pago de sueldos vencidos.“Echándose la pelota” el gobierno federal y el estatal, dejaron que este plantón escalara y tuviera más pérdidas económicas que las de los 1,700 millones del reclamo. Nadie, ninguna autoridad ni policía, hizo algo para evitarlo, pues la más alta autoridad del País, AMLO, ha dado línea de que se deje hacer y que la fuerza pública no intervenga, aunque se cometan flagrantes delitos federales.En México, alrededor del 65% del gasto federal y estatal del gobierno se dedica a la educación. Y de éste, cerca del 90% se dedica a sueldos. Esta proporción sigue creciendo y con esto se reduce la inversión para equipamiento escolar, innovación tecnológica, capacitación, aumento de la cobertura.Esto elimina la capacidad gubernamental de poder realizar inversión transformadora. Es cierto que el principal activo de una organización es la gente, pero el incremento de la nómina y de las plazas sindicales asfixia ya al sistema educativo mexicano.Los derechos de los maestros de la CNTE terminan cuando inician los nuestros como sociedad y empresas. Pero hay un problema de paradigmas: ni el Presidente ni los funcionarios públicos ni los maestros han generado riqueza, no han vendido, no han sido emprendedores ni empresarios y desconocen lo que representa la angustia de cumplir con clientes o de que la materia prima importada no llegue a tiempo. Es decir, no pueden dimensionar el costo de oportunidad en la actividad económica por cortar las vías de comunicación.Nuestro Presidente AMLO, dejó a la opinión pública el castigo a los maestros, pues su estrategia no es el usar la represión, la fuerza del Estado mexicano. Pedagógicamente, está dando una señal, tan mala como la de un padre de familia que es tolerante y no pone límites o reglas para la casa. AMLO está dando señales a un pueblo pobre, de que no hay castigo a quien viole la ley. Los hijos son buenos por naturaleza, dice la Teoría “X” de Mc Gregor; el pueblo es bueno. La labor del líder es motivar. Solo que está comprobado que, al no tener reglas, se genera paulatinamente decremento de la productividad.Siempre he simpatizado con los maestros. No lo niego. Yo lo soy, pero la CNTE es maestra de la extorsión. Sus demandas, de sueldo son legítimas, pero las de las decenas de bonos son excesivas, fuera de toda lógica, como el que el gobierno les pague sus impuestos. Tienen plazas definitivas, en la historia reciente hay pocos casos de profesores dados de baja por algún motivo como baja productividad, ausencia laboral. No tienen lógica los bonos que reclaman. ¿En dónde se ve que se paguen bonos por asistir puntualmente al trabajo?Somos un País que ha dejado la lógica del trabajo productivo. En un modelo político y económico neo-keynesiano, el Estado se asegura de proteger los derechos individuales y colectivos, pero deja de lado, la productividad y la eficiencia gubernamental. Numerosos países nos rebasan en la competitividad y capacidad de generar riqueza. Los profesores y estudiantes de sistemas educativos exitosos como Singapur, Corea, Finlandia, son altamente eficientes en el presupuesto y avanzan gracias a la meritocracia, a los resultados en el aula, no a la antigüedad o a los bonos logrados por extorsiones sociales.No hay castigos para quienes hicieron el plantón. No los habrá. Pero si no hay señales de que se respete la ley, el Estado de Derecho, se seguirán incrementando las movilizaciones. Serán pronto más extorsiones de parte de otras secciones sindicales y la productividad, la inacción, el abandono de las aulas incrementará la decadencia de nuestro sistema educativo; la brecha entre la calidad del sistema educativo público y el privado se seguirá abriendo. Ahora los plantones, el corte a las vías de comunicación, serán más tolerados que ayer.Serán estrategias ya probadas, para obtener más dinero y menos resultados para beneficio de los estudiantes. El verdadero cliente del sistema educativo mexicano hoy, es el profesor y no el alumno. Seguirá al sur del País hundido en la mala calidad educativa. Sin evaluaciones a los profesores, sin sistema independiente de evaluación de la calidad, sin castigos a los profesores faltistas, nuestros impuestos se seguirán aplicando a sueldos y salarios con pocos resultados. Seguirá el éxito de la extorsión de las vías.* Director de la Universidad Meridiano