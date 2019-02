Aprendiendo mientras dormimos

Para dormir algunas personas simplemente se acuestan y sin problema duermen, mientras que otras se toman un té de flor de azahar, una cerveza o un tequila. Algunos más concilian el sueño escuchando música, sin embargo hay personas que gustan de dormir escuchando diálogos o vocabulario en otros idiomas como inglés, francés, alemán, ruso, griego u otro. Estos últimos insisten, frecuentemente ante la burla de muchos, en que “algo” de los diálogos escuchados se les queda en alguna parte de la memoria y constituye de hecho un aprendizaje real.El pasado treinta y uno de enero del presente año, investigadores del Centro de Imágenes Neurológicas Avanzadas del Instituto de Neuroradiología de la Universidad de Berna, en Suiza publicaron un artículo (ver: M. A. Züst, S. Ruch, R. Wiest, y K. Henke. Implicit Vocabulary Learning during Sleep Is Bound to Slow-Wave Peaks. Current Biology, 2019) mostrando que efectivamente puede haber aprendizaje durante las horas de sueño. Uno de los descubrimientos más importantes reportados en dicho artículo es que el proceso de aprendizaje no requiere de un estado consciente. Este resultado es un reto para muchas teorías actuales sobre el sueño y sobre la formación de la memoria. Afirman que “la noción del sueño como un estado mental encapsulado en que estamos separados del ambiente físico no es sostenible”. El primer autor, S. Ruch, afirma “hemos mostrado que es falso que el aprendizaje sofisticado sea imposible durante el sueño profundo”.Sabemos que en el adulto, el sueño típico de unas ocho horas se distribuye en cuatro o cinco ciclos de unos noventa a ciento veinte minutos cada uno, durante los cuales se pasa de la vigilia a la somnolencia (que es el estadio o Fase I), de allí se pasa al sueño ligero (Fase II), de allí al sueño lento o profundo (Fase III) y finalmente al sueño MOR –Movimientos Oculares Rápidos- (Fase IV). La distribución estándar de estas fases en un adulto sano es aproximadamente la siguiente: Fase I, el cinco por ciento; Fase II, el cincuenta por ciento; Fase III, el veinte por ciento y Fase MOR, el veinticinco por ciento.En particular, los investigadores de este trabajo mostraron que es posible adquirir el vocabulario de un nuevo idioma durante las diferentes etapas del sueño y que lo aprendido puede ser inconscientemente recordado. La formación de la memoria sigue las mismas estructuras cerebrales que las del aprendizaje de nuevo vocabulario durante los estados de vigilia. La idea de que el tiempo dormido es un tiempo perdido ha quedado refutada tanto en el aspecto fisiológico como en el cognoscitivo.