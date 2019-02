Desde el proyector

El quarterback estelar de los Rams de Los Ángeles, Joe Pendlenton se accidenta y muere en la víspera del Súper Tazón de la NFL. Un ángel cometió un error con su muerte y ahora debe devolverlo a la vida terrenal encarnado en otro cuerpo. Esta es una breve sinopsis de El cielo puede esperar (Heavencan wait), película dirigida por Warren Beatty y BuckHenry. Protagonizada por el mismo Beatty. Cinta que marcó mi gusto por el fútbol americano y mi fanatismo hacia Los Rams. Estrenada en 1978 y con 13 nominaciones al Oscar en 1979, esta película me acompañó durante la infancia, cada año previo a la celebración del Súper Tazón.

Mientras llega el domingo prometido, el gran día en que el mundo se paraliza para ver un espectáculo más gringo que la bandera de las barras y las estrellas. Recomiendo ver algunas películas sobre fútbol americano, esto completa la experiencia en torno al domingo de fiesta para este deporte.Duelo de titanes (Remember the Titans), filmeestrenado en el año 2000 dirigido por Boaz Yakin; protagonizado por el enorme Denzel Washinton, es un infaltable, si de recomendar películas sobre fútbol americano se trata. Una estupenda historia, con una maravillosa banda sonora. Sin duda alguna una de las mejores películas al respecto del fútbol americano , con un contexto histórico y social por demás interesante. Si a Usted no le gusta el americano, después de ver esta película, le quedarán ganas de ver un partido, créame.Una obra, que a diferencia de las dos anteriores, no ofrece algún aporte cinematográfico, pero que recomiendo por su contenido es: Draft Day, del 2014, dirigida por Ivan Reitman. Decisión final, es su título en español, nos ofrece un panorama muy apegado a la realidad sobre cómo funciona y cómo es el mercado de jugadores de la NFL. Kevin Costner es el protagonista, encarna al gerente general de los Browns de Cleveland, y busca llevar las mejores selecciones para su equipo. En esta película, vemos sedes, equipos y personajes reales. Roger Goodell, comisionado de la NFL, hace una aparición especial.Muchas son las obras cinematográficas inspiradas en el futbol americano, y muchas otras que hacen referencia al Súper Tazón y a su ya tradicional show de medio tiempo. Este, data de 1991, con la presencia en el Tampa Stadium, en el Súper Tazón 25, del grupo New Kids on the Block. Antes, el entretenimiento musical era por parte de bandas universitarias. Menciono esto, porque recién vi una película ubicada en los años 70, donde un personaje habla del show de medio tiempo.Este fin de semana es ideal para compartir las emociones por el ovoide y el cine. Cada Súper Tazón parece un guion perfecto de Hollywood. Veamos qué tan buena resulta la historia de este domingo.