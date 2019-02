“El beso del diablo”

Antes de abordar el tema, una noticia local: De vergüenza el comunicado de autoridades desmintiendo la advertencia y denuncia de la Sra. Villalpando en Facebook, sobre el robo de camionetas en escuelas. En lugar de protegernos, tratan de construir una percepción de “normalidad” que nos deja indefensos. Un hecho, no hay peor ciego que el que no quiere ver; Elvira Paniagua no tiene idea de lo que pasa, además, tiene el síndrome de moda: no entiende que no entiende y su discurso es de justificaciones vacuas,… pero de ahí a que sus funcionarios salgan a descalificar a una ciudadana que denuncia, con el argumento de que: si yo no sé, no existe; como diría AMLO, es un pecado social que separa a la ciudadanía de su gobierno, o lo que sea que encabeza la Sra. Paniagua. Fin. Por cierto: oportuna la convocatoria a la unidad Contra la Inseguridad que invita a marchar a todos los celayenses y avecindados (de preferencia con ropa blanca), el próximo martes 5 de febrero a las 11 a.m., de la Alameda Central a la Presidencia Municipal, ahí te esperamos, es por ti y por tu familia.Respecto al tema de Venezuela, por favor pregúntense que tiene que hacer USA en Siria, enviando soldados a defender ¿qué?, enfrentándose al gobierno electo y reforzando de rebote a guerrilleros y grupos terroristas, ¿entiendes la relación?, ¿no?, te doy otro ejemplo: historia es que USA entrenó, armó y apoyó a Sadam Hussein, a quién luego linchó. No recuerdo una sola agresión de Sadam o de Irak a USA que justificara una invasión y menos una guerra sustentada con mentiras gringas bajo el supuesto de posesión de armas de destrucción masiva (inexistentes), ¿tu sí? Ok, te doy otro ejemplo: una de las peores dictaduras es la de Arabia, en donde una familia se empoderó y se hereda el trono sin que medien elecciones (una dictadura que, en adición, discrimina a la mujer), por si fuera poco, el príncipe heredero saudí, está involucrado en la tortura y asesinato de un periodista crítico al sistema y… Trump lo defiende y avala.¿Ya entendiste que a USA no le interesa el destino de los pueblos, ni la moralidad de gobernantes, ni la democracia, ni la justicia y que se inventa cualquier mentira con tal de avalar invasiones que terminan en el robo de las riquezas de los países invadidos?Todavía no entiendes; entonces te recuerdo el asesinato de Allende en Chile, los intentos fallidos de asesinato de Fidel Castro por parte de la CIA (documentados) o el asesinato de Madero en México, apoyando al dictadorzuelo “El Chacal Victoriano Huerta”… Y como diría Rubén Velasco “¡Aún hay más”!: está el apoyo a los Somoza en Nicaragua, al Sha de Irán que gobernó con apoyo gringo desde 1941 hasta 1979, cuando el pueblo lo echó a patadas y que decir del entrenamiento y entrega de armas de Osama Bin Laden, antes de que se les rebelara…Y así podemos seguir la historia y la lista de abusos y crímenes de USA contra quienes simplemente querían libremente decidir su destino, el de sus pueblos y el de sus riquezas nacionales, en donde, en todos los casos, sus injustificadas intervenciones e invasiones tuvieron por objetivo el robo y el saqueo, al más puro estilo pirata. Es en este contexto que en mi opinión, el apoyo de Trump al golpe de estado en Venezuela, es el beso del diablo; en ese apoyo lo entienda o no, lo acepte o no el Sr. Guaidó, está implícito el control de las riquezas venezolanas, petróleo y oro, por parte de “empresas norteamericanas”; ¿no me crees?, revisa la Reforma Energética mexicana, en donde no hubo necesidad de invasión porque tuvimos en EPN un Presidente corrupto y en mi opinión traidor, avalado por congresistas de la misma calaña, más uno que otro despistado.Cierro con una perla del Sr. Trump; la pueden encontrar en YouTube bajo el título: “Lo que decía Trump sobre el petróleo de Libia y lo que ahora dice sobre Venezuela”: “Lo que debimos decir a los rebeldes en Libia: Debimos decir: le ayudaremos pero queremos el 50% de su petróleo. Desde luego habrían dicho: -¡De acuerdo! (cómo en mi opinión aceptó Juan Guaidó, lo reconozca o no)… Sabes (continua diciendo Trump): en los viejos tiempos, cuando había una guerra, la norma era que el triunfador se quedaba con el saqueo… Habríamos sido una nación rica de nuevo, en Libia tienen inmensas reservas de petróleo…” Palabra de Trump.Creo que nada hay que añadir, Trump es un pirata saqueador y ello invalida a Guaidó que aceptó su apoyo. En otras palabras, Guaidó existe gracias al beso del diablo de USA,… lo que no valida al dictador asesino: Nicolás Maduro. ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.