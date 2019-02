Lucha contra huachicol e inseguridad

Hay que reconocer, que López Obrador ha sido el primer presidente de la república, que se ha enfrentado directamente con el robo del combustible, tradicionalmente conocido como el “huachicol”, sólo que desde mi punto de vista no ha habido una estrategia adecuada y que ha sido selectivo en dicho combate, y si no, ahí está el ejemplo de León, cuyos automovilistas, siguen haciendo largas colas para conseguir gasolina, por la escases de dicho combustible, cuando en la mayoría de los lugares en que se tenía como prioritario este asunto, ya ha sido solucionado, refiriéndome en forma especial a Celaya, ya que en forma personal me ha tocado cargar gasolina, sin hacer filas al respecto.Tal parece que López Obrador, no tiene interés en solucionar ese problema grave en algunas partes de Guanajuato, pues a pesar de los cuestionamientos que se le han hecho al respecto, no ha querido dar una fecha de terminación de este problema, lo que desde mi particular punto de vista, reitero que ha sido selectivo en el combate mencionado.La pregunta que surge al respecto, es por qué no ha habido detenidos importantes en el combate al huachicol.Solamente hay tres funcionarios de PEMEX, que fueron obligados a renunciar por lo mismo, pero que no han sido detenidos y que según mencionó nuestro presidente, si demuestran que no tienen culpa alguna de lo que se les acusa, podrán regresar a sus puestos. ¿Será este el camino adecuado a seguir?En uno de sus artículos, Arturo Damm cuestiona de si realmente ha habido gobierno en nuestro país a los 60 días de haber rendido protesta López Obrador como presidente de la República, según dicho del columnista, el gobierno podrá haber sido cualquier cosa, menos gobierno. ¿Cuál debe ser la tarea principal de ese gobierno?’ Debe ser garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos y de fallar lo anterior, castigar al delincuente o obligarlo a resarcir a la víctima y si para ello, debe recurrir al uso de la fuerza, pues que recurra a ella, que para eso detenta el monopolio del uso legítima de la fuerza, cosa que estado muy distante de llevarse a cabo.En un país como México, con el grado de delincuencia que padece, puede resultar muy peligroso, pues cada día la impunidad crece, al fin que los delincuentes saben que no se utilizará la fuerza pública, para llamarlos al orden.¿Se puede garantizar la seguridad de la gente sin detener y castigar a los delincuentes? Esto último, ¿no es uno de los medios para lograr aquel fin? Dice el mismo Damm.Respecto al huachicol, ha habido cifras, que hablan del 50% del combustible producido por PÉMEX que es robado. ¿Si esa es la proporción, insisto ¿por qué no ha habido más detenidos?Además, la violencia lejos de disminuir, ha aumentado en forma notable, -a pesar de las declaraciones negándolo por parte de AMLO- desde la entrada del nuevo gobierno, sin que se haga nada por disminuirla.Voy a dar dos ejemplos de lo que está pasando en la zona aledaña a Celaya y también en la propia ciudad. Recientemente y por todos conocido, ha habido el problema de uno de los principales traficantes del huachicol, conocido como “el Marro” , quien fue combatido fuertemente por la Marina, el Ejército, y policías estatales, en donde se detectó gran cantidad de combustible robado, en una localidad cercana a Celaya, que era distribuido principalmente a través de unidades robadas, sin que hasta la fecha se haya sabido de la detención de este sujeto y que se dio el lujo de bloquear todos los accesos a Celaya mediante la quema de vehículos y quema de llantas y que además se animó a amenazar al presidente de la república, mediante una manta colocada subrepticiamente en un puente, en donde le pedían a López Obrador, que dejara de intervenir con la fuerza pública en el combate contra el huachicol y se dio el lujo de colocar en la refinería de Salamanca, una camioneta cargada con explosivos, que finalmente fue desmantelada en su explosividad por el propio ejército, siendo este hecho minimizado por López Obrador. Resulta además que el Ejército es impedido a entrar en las comunidades en donde se trafica con el huachicol.¿Cómo es posible que el Ejército con toda la fuerza que posee, no pueda ingresar? A menos que tenga órdenes superiores de no intervenir en forma violenta, lo que vuelve a redundar en lo antes dicho.El otro ejemplo de violencia llevada al extremo, fue el robo el jueves pasado, de cuatro camionetas, tres de ellas en el colegio Andersen, con papás que estaban formados para dejar a sus hijos y que fueron bajados de sus vehículos con arnas largas, sin respetar a los niños que eran trasladados, sin que ninguna autoridad, ni federal, ni estatal, ni municipal hayan hecho algo al respecto. El otro vehículo, fue robado casi en las mismas condiciones en el eje Nororiente. Todo esto sucedió a las 7 AM aproximadamente, sin que hasta la fecha sepamos algo al respecto, únicamente que ya no existe respeto, ni siquiera por los niños.Consideramos que estamos viviendo una época de inseguridad antes nunca vista y que la impunidad sea la que se da en todo su esplendor, pues no hubo detenidos en estos hechos violentos.No cabe duda que este gobierno está con todo, combatiendo a la delincuencia, pero muy a su modo, pero la realidad es que no nos está cumpliendo a los ciudadanos, que lo único que queremos es una ciudad, un estado y un país en paz.