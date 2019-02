Una conciencia pura es una blanda almohada sobre la cual reposa el hombre de bien a decir de Mabire, citado por el libro impreso en 1858 intitulado “Tesoro de la Sabiduría” disponible en la estupenda biblioteca digital de Nuevo Léon - https://www.dgb.uanl.mx -.Después de 3 años de deliberación en el Congreso Federal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición el artículo 10 bis a la Ley General de Salud señalando “El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación del servicio que establece esta Ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de un emergencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia; en caso contrario se incurriría en una causal de responsabilidad profesional. En el ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral”.Esta modificación fue aprobada por 313 votos a favor y 105 en contra en la Cámara de Diputados y por 53 votos a favor y 16 en contra en el Senado de la República. Las leyes tienen la función de regular la vida de personas con convicciones tan diversas como la de los propios legisladores –expuestas en más de 50 páginas en los diarios de los debates-, cuando se trata de abordar conflictos éticos, recurriendo a normas que se circunscriban a generalidades, de manera que exista un espacio para aplicaciones específicas que atiendan las pecurialidades de los casos concretos.Este podría ser el argumento justificador para la regulación de la objeción de conciencia sanitaria en el caso comncreto de la interrupción voluntaria del embarazo, que deja márgenes interpretativos poco satisfactorios tanto para los partidarios como detractores de una regulación más exhaustiva.Un mes más tarde de su publicación, la Comisión de los Derechos Humanos –CNDH- presentó una demanda de de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN-, aduciendo que el Derecho a la Objeción de Conciencia, viola otros preceptos constitucionales e internacionales que amparan también Derechos Humanos. A 8 meses de distancia la Corte no se ha manifestado aún.El segundo transitorio de la reforma obligaba a que a más tardar el 12 de agosto de 2018 emitiera las disposiciones y lineamientos necesarios para ejercer el Derecho de Objeción Sanitaria en los casos que establece la Ley. El Secretario de Salud José Narro en su comparescencia con motivo del Sextos Informe de Gobierno reconoció que no se han emitido ni publicado, señalando que esperarían a que la Suprema Corte de la Nación determinara el sentido en la acción promovida por la CNDH.Este mes presentaremos en la Cámara de Diputados el libro del Dr. Agustín Antonio Herrera Fragoso, investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla y Research Scholar de la UNESCOen bioética y derechos humanos, donde hace una análisis exhaustivo de la objeción de conciencia, su historia y su marco jurídico.Les adelanto que el Dr. Herrera considera que esta modificación se limita a la prestación de servicios de salud determinados por la Ley General de Salud, lo cual dice, es restrictiva, ya que la objeción de conciencia debe ser sobre el acto médico, porque es de precisar que los temas límite o complejos, entre otros, como el aborto, la eutanasia y suicidio asistido, no son una prestación de salud.El Derecho a la Objeción de Conciencia se ha utilizado en diversos espacios como para prestar el servicio militar, ya por razones de tipo religioso o morales; de carácter fiscal para no tributar si el dinero del impuesto se dedica por ejemplo a la fabricación de armas; para no recibir tratamientos médicos por carácter religioso como en los Testigos de jehová, por mencionar algunos.Estemos atentos a la resolución de la SJCN. Yo adelanto que el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de Conciencia y de religión”; y nuestra Carta Magna en el artículo 24 se afirma que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de Conciencia y de religión. ¿Usted que opina?FB: @doctorectorjaime