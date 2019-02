Ojos que no ven…

Esa es la estrategia que pareciera están aplicando los gobiernos estatal y municipales en Irapuato y Celaya.Y es que mire, en Irapuato anteayer hubo un enfrentamiento a balazos en el que el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Tomás Mendoza Soria se lio a tiros con tres civiles en una camioneta sin placas. El funcionario viajaba junto con su escolta en una camioneta oficial tipo Ram, color blanca, confirmaron mandos de la Policía Municipal. Dos de los civiles de 17 y 18 años quedaron gravemente heridos, en tanto el tercero fue detenido, en un amplio operativo de apoyo entre policías municipales, tránsitos, militares, fuerzas estatales y federales.Junto con los agresores circulaban otros civiles armados en una camioneta blanca tipo Explorer y un automóvil Chevrolet tipo Aveo, color gris; pero no intervinieron y aceleraran para huir. El tiroteo ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana al nororiente de la ciudad. Inició en el Curto Cinturón Vial, se extendió por el bulevar Solidaridad, salida hacía León y terminó en el semáforo de la entrada al fraccionamiento Campestre Las Flores.Dos elementos de Tránsito Municipal de la Dirección General de Movilidad, marcaron el alto a los tripulantes de una camioneta Ford tipo Escape, color gris, sin placas, en el Cuarto Cinturón Vial, en dirección al bulevar Solidaridad, pero los tres tripulantes se negaban a la indicación y sacaron un arma de fuego y amagaron a los elementos de Movilidad, atrás se acercaba el Subsecretario con su escolta en una camioneta e intervinieron, buscaron cerrarle el paso a la camioneta y estos comenzaron a disparar al vehículo en donde viajaba el funcionario.El subsecretario y su escolta respondieron a balazos en tanto pedían apoyo de la Policía Municipal, quienes llegaron de inmediato, puesto que se incorporaban a la persecución con balacera policías y tránsitos municipales que estaban ubicados en un operativo filtro de revisión vehicular, muy cerca del lugar en el bulevar Solidaridad. Durante el enfrentamiento, ningún elemento de la corporación preventiva o de Movilidad resultó lesionado y la camioneta de los civiles tenía destrozado el medallón, llevaba en la cajuela dos garrafas con capacidad de 20 litros aparentemente vacías, mientras que el parabrisas presentaba siete balazos.Eso fue lo que pasó, pero las autoridades municipales prefirieron omitir detalles y no decir que el subsecretario Tomás Mendoza Soria había participado en el suceso. La pregunta es si al tratar de ocultarlo lograrán que la violencia disminuya. Irapuato se ha posicionado como la ciudad del estado con más asesinatos, pues solo en enero fueron asesinadas 45 personas, mientras que en Salamanca 37, León 32 y Celaya 14. Con ello mantiene la tendencia de los últimos tres meses anteriores, solo habría que decir que en Irapuato de octubre de 2018 a enero de 2019 han asesinado a 205 personas, en Salamanca a 172, en León a 131 y en Celaya a 67.Entre esos asesinatos se encuentra el de Óscar Paulino Márquez, Coordinador General del Centro de Comunicación de Irapuato (CECOM), ejecutado el 25 de enero pasado por un grupo armado que lo acribilló cuando salía de su trabajo.Se entiende que el gobierno municipal de Ricardo Ortiz Gutiérrez tema por la seguridad de funcionarios y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pedro Cortes, pero ocultar información en una sociedad democrática nunca ha sido la solución para enfrentar realmente los retos del Estado.La mañana del jueves pasado, cuatro vehículos fueron robados con violencia cuando sus dueños llevaban a sus hijos a la escuela en el Instituto Andersen, ante la mirada de decenas de personas.Por la gravedad del hecho la noticia corrió como pólvora por Whatsapp, Facebook y Twitter. AM pudo confirmar minutos después lo sucedido al menos con tres personas que presenciaron lo ocurrido, ya sea porque estaban en la fila de la escuela para dejar a sus hijos o porque pasaban a esa hora por el lugar. La noticia se viralizó en internet y la reacción del gobierno municipal fue querer desmentir el hecho, el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Juan José González, se apresuró a salir a declarar para asegurar que la versión era falsa, la Dirección de Comunicación Social en las redes sociales del gobierno municipal aseguraba que lo mismo, además que funcionarios y empleados municipales compartieron a sus contactos en Whatsapp capturas de pantalla de la noticia en internet y el desmentido en el que la tachaban de “fake news”. A la par algunos noticiarios de radio no solo desmentían la noticia sino que tachaban a los medios que la publicaron de irresponsables y de querer ganar “likes” con mentiras. Hasta daban lecciones de una ética que a veces se les escapa.Miles de ciudadanos mostraron su indignación y cuestionaban al gobierno municipal porque quería negar algo que muchas personas presenciaron. Toda la tarde el gobierno municipal trató de desmentir y de que la noticia desapareciera de internet. El viernes por la mañana, el gobierno municipal no solo cambió su versión, sino que hasta presumió la recuperación de dos de las camionetas robadas en la escuela.La pregunta es, ¿el gobierno municipal fue el último en enterarse del robo, o trató de negarlo?, cualquiera que sea la respuesta es preocupante.Cuestionado al respecto, el director de Comunicación Social, Francisco Hernández, dijo que no habían informado del robo porque a la hora de la rueda de prensa del jueves en la que el González González lo desmintió, aún no contaba con el reporte. Lamentable.Celaya ha vivido las semanas con más robos violentos desde que se tiene registro y mes con mes sigue batiendo récords en delincuencia, en una pesadilla que parece no terminar.El dramático aumento en los robos con violencia a vehículo y a negocio además de los atracos en sus diversas modalidades han propiciado que los celayenses vivan en un ambiente de inseguridad constante.El año pasado en Celaya se denunciaron 4 mil 380 robos en todas sus modalidades, de los cuales el 82% se cometió con algún tipo de violencia, la cifra más alta en todo el Estado, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.El inicio del 2019 sigue la misma tónica e inclusive la percepción de una mayor inseguridad se hizo latente esta semana con los bloqueos carreteros con automóviles y un autobús del transporte público incendiados además del robo violento de las camionetas afuera de la escuela .El robo violento de vehículos comenzó a incrementarse desde el segundo semestre del 2017 pero la tendencia alcanzó cifras alarmantes durante el año pasado, en uno de los delitos que según expertos, menos cifra negra tienen por la obligación de levantar la denuncia para hacer efectivo el seguro.Durante 2018 se denunciaron ante el Ministerio Público 828 robos a vehículos de los cuales el 60% se perpetró con violencia.El modus operandi que han usado los delincuentes es muy similar en varios casos que incluso han quedado grabados en cámaras de video vigilancia.Son hombres encapuchados, que comúnmente van en pareja y utilizan armas largas para amenazar a los conductores y en menos de 20 segundos se consuma el robo principalmente de camionetas de modelo reciente, tal y como les ocurrió esta semana a padres de familia que estaban a la espera de dejar a sus hijos en la escuela.Durante el último trimestre del año pasado se denunciaron 280 robos a vehículos, es decir, un promedio de tres robos al día, por lo que el incremento en las denuncias provocó que Celaya cerrara el año en el lugar 11 a nivel nacional entre los municipios con más robos a vehículos.Sin embargo, el robo con violencia se ha presentado en diversas modalidades y en diciembre se abrieron 433 carpetas de investigación, siendo el mes con más robos tipificados como violentos desde que se tiene registro en Celaya.Los robos violentos a negocio en el municipio presentaron un aumento significativo desde el último bimestre del 2015, pero se ha llegado a tal grado que tiendas como Costco tengan que recorrer sus horarios de cierre como medida preventiva y con el objetivo de cuidar a sus empleados, además de que tiendas de abarrotes y pequeños negocios han preferido enrejarse para ser víctimas de la delincuencia.Durante el año pasado se denunciaron mil 113 robos violentos a negocios, un aumento del 79% en los casos a comparación de 2017.En los últimos tres años, Celaya se ha mantenido entre los 15 municipios a nivel nacional con más denuncias de robos violentos a negocios y el año pasado cerró en el sexto lugar, escalando siete posiciones con respecto al año antepasado.La gran pregunta es si la crisis de inseguridad que vive Celaya ha tocado fondo o seguirá siendo nuevamente un año de récords delictivos, solo hay que ver el caso de Costco, antes abrían a las ocho de la mañana y cerraban a las nueve de la noche y ahora lo hace, por tiempo indefinido, de nueve de la mañana a siete de la tarde. Extraoficialmente se sabe que es por motivos de seguridad, algo que coincide con la declaración de Jorge Rincón Maldonado, quien afirmó que alrededor del 20% de los comerciantes que abren por la tarde, agremiados al Círculo de Empresarios en Celaya, han tenido que adelantar sus horarios de cierre como medida preventiva ante la creciente inseguridad.En resumen, la crisis de seguridad lleva ya tiempo y no ha se ha reducido tratando de maquillar cifras ni negando la realidad.Bajo el clima que se vive en el estado con la inseguridad, la lucha contra los huachicoleros y lo sucedido en la refinería de Salamanca, donde se dejó una camioneta con explosivos, Sophia Huett López, la Comisionada de la unidad de análisis y estrategia para la seguridad ciudadana del estado, se llevó un buen susto. El jueves la funcionario asistió a la toma de protesta del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato y ya cuando atendía a los medios en entrevista, dio un tremendo brinco luego de que la puerta de un baño se azotara muy cerca de ella provocando el espanto de Sophia y de los reporteros con los que estaba.Después del susto, la comisionada aseguré que Guanajuato está preparado para enfrentar actos como el explosivo dejado en la refinería y la amenaza contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, firmada presuntamente por un grupo delictivo. Dijo que no es más que una práctica para infundir miedo y destacó que prueba de la preparación que tienen, son las 30 personas detenidas el año pasado en Jerécuaro y que ya enfrentan cargos por terrorismo.Ya están listos para invertirse los 200 millones de pesos del Fondo de Seguridad que el gobernador Diego Sinhue comprometió desde el inicio de su mandato para fortalecer a las policías municipales.El Consejo Estatal de Seguridad Pública fijó las reglas para que puedan acceder. Este primer año no serán tan estrictos dicen y en base a una fórmula para la distribución todos recibirán por adelantado un 70%, pero para que tengan el resto sí tendrán que cumplir una lista de 45 compromisos municipales en cuatro ejes: Operatividad Policial, Tecnologías de Información, Prevención Social y Protección Civil.La intención es que los siguientes años no haya ese anticipo automático y que para acceder completamente al fondo deben de acreditar que cumplen en tiempo y forma con esos requisitos.Es positivo establecer reglas y no regalar presupuesto a cambio de nada. Ahí está la experiencia en el anterior sexenio cuando el Estado apostó por estrategias fallidas como el Mando Único o la Brigada Militar, al tiempo que varios ayuntamientos abandonaron a sus policías municipales sin inversión.Pero el éxito de la nueva estrategia también depende del acompañamiento desde el Estado para con los 46 ayuntamientos, no es fácil que cumplan con los 45 requisitos cuando tienen hoy policías en abandono, o en algunos casos críticos como Salamanca donde ni siquiera existe una Policía Municipal.En esa chamba deben estar pendientes el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; el de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca; el secretario técnico del Consejo, Marco Antonio Sánchez Aparicio; y la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett.Algunos de esos 45 requisitos son: Programa anual de operativos, Plan de Seguridad implementado, Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, 100% de elementos con Certificado Único Policial, Programa Anual de Capacitación y Profesionalización, 100% de elementos con Licencia Oficial Colectiva, Programa de Homologación de Sueldos y Prestaciones Laborales, Regulación de Seguridad Privada, integración de cámaras al C5i, Atlas de Riesgo actualizado, entre varios más.La Comisión Estatal de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes en todos los municipios, será la instancia responsable de darle seguimiento mensual al cumplimiento de los compromisos.