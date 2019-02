¿Qué es lo que no estamos viendo?

Aunque la violencia de género está presente en múltiples espacios y ha sido nombrada e identificada como tal desde hace tiempo, en nuestro estado los últimos días han estado marcados por dos importantes sucesos en esta materia. Por una parte, el caso de Jacqueline, la joven de 22 años que fue atacada cerca de la estación Delta de la Ciudad de León. Por otra, la resolución que el Consejo de Honor y Justicia de la Universidad de Guanajuato emitió dentro del caso de 17 denuncias de acoso sexual en contra de cinco profesores, por parte de alumnas de la Universidad, en agosto pasado.Sobre el caso de la joven Jacqueline, resalta la positiva reacción de múltiples establecimientos comerciales que se han solidarizado con la causa, difundiendo e identificándose como espacios seguros a los cuales puedan acudir niñas, adolescentes o mujeres que se sientan en peligro. Además, se anunció un fortalecimiento de medidas de seguridad por la zona de los hechos, con patrullas de la policía municipal y una caseta móvil de vigilancia.También trascendió que el Instituto Municipal de la Mujer no cuenta con ningún tipo de registro sobre acoso sexual en la vía pública de la Ciudad de León. Resulta lamentable que una joven tuvo que ser apuñalada en la vía pública por resistirse a un rapto, sobrevivir y hacerlo público en redes sociales, para que el Instituto decidiera comenzar a registrar este tipo de violencia. Sin embargo, también resulta decepcionante que se siga asumiendo que todos los problemas que afectan de forma desproporcionada a las mujeres –como la inseguridad y el acoso callejero- tengan que ser responsabilidad única y directa de un órgano creado para las mujeres y no de una estrategia transversal a todas las dependencias en el ámbito de sus competencias.En el caso de la Universidad de Guanajuato, más allá de la desproporción o insuficiencia de la pionera sanción individual a los profesores acusados, la UG perdió una oportunidad para implementar, o al menos comprometerse, con otras medidas de mayor alcance para abonar a un espacio y, sobre todo, a una sociedad guanajuatense “libre, justa, democrática y equitativa” como su misión y filosofía señalan. Los 8 días de suspensión y algunos cursos aislados de “sensibilización”, probablemente no tengan el impacto necesario para revertir el acoso, ni qué decir de cambiar la realidad social de las guanajuatenses.Podría haber comenzado con un trabajo introspectivo que incluyera, por ejemplo, datos sobre si en la Universidad efectivamente se enseña Derecho o cualquier otra Licenciatura con perspectiva de género, ¿se enseña a estudiantes de medicina y/o enfermería los derechos de las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio y a no ejercer violencia obstétrica?, tomando en cuenta que, según la ENDIREH 2016, Guanajuato reporta mayor maltrato en la atención obstétrica que la media nacional. ¿Se enseña sobre los derechos de las personas LGBTIQ+? ¿Existen condiciones para la conciliación de la vida laboral y la vida personal para quienes trabajan en la Universidad?, según la ENADIS 2017, 19.5% de la población de Guanajuato considera que las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres. ¿Qué implicaciones tiene para la Universidad y su compromiso con la igualdad albergar a una conferencista que difunde odio en contra de los feminismos y el aborto, como sucedió en octubre pasado?Estamos a comienzos de 2019, cumple 40 años la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas. En 2019 también se cumplen 10 años de González y otras vs. México, mejor conocida como “Campo algodonero”, la emblemática primera sentencia de la Corte Interamericana en contra de México por violencia contra las mujeres. A pesar de estos documentos, pareciera que no se avanza en la igualdad, pareciera que hay un punto ciego en este camino.Ambos casos nos dejan un amargo sabor de boca pero también algunas lecciones:Más allá de los órganos “rosas” o “de las mujeres”, se necesitan sistemas, en todos los ámbitos, que recaben datos con perspectiva de género y con participación de la sociedad civil. Urge que la información de varias dependencias –y no solo las relativas a las mujeres o a la violencia- esté desagregada, cuando menos, por sexo e identidad de género, edad, orientación sexual, discapacidad y qué tipo de discapacidad, así como origen étnico. ¿Qué efectividad puede tener cualquier medida sin información previa ni un adecuado diagnóstico?Las sanciones individuales son de vital importancia para las víctimas, pero no suficientes para cambiar por sí mismas los contextos y estructuras tan complejas en que operan y se reproducen la violencia, la desigualdad y falta de acceso de las mujeres a sus derechos.Amicus, “Derechos Humanos por el cambio social”Fb @amicusdh/@visible.mxTw @amicusdh / @visible_mx