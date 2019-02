Es hija de ex funcionaria

Unquieny secretaria particular del ex alcalde Sixto Zetina Soto de Irapuato.El ataqueAl momento del ataque, iba abordo de un auto Fiat, gris, con su pareja, Karim Negrete Vaca, de 28 años, así como su hija de un año 8 meses de edad.Al parecer les cerraron el paso y atacaron a toda la familia. Karen se lanzó para abrazar a su hija, yy abdomen.Aún con vida,sobre el Bulevar Solidaridad, pero, estacionado afuera de un hotel.Tras el impacto, comerciantes de la zona salieron a ver lo que pasaba, entre ellos un policía que se encontraba a poco más de 10 metros, en una caseta móvil.El apoyo se comenzó a pedir a todas las unidades, y elementos de la Policía Municipal, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y militares llegaron al lugar. La zona fue cerrada y desviaron la circulación por el Cuarto Cinturón Vial.Paramédicos de Protección Civil llegaron y, quien fue trasladado al Hospital General, donde se reportó su muerte.Mientras tanto,y trasladada a un hospital. De ella se informó que fue herida en un brazo y un pie. También resultó con golpes por el impacto del Fiat contra el camión.La bebé fue revisada y entregada a sus familiares, pues se encontraba ilesa.La zona del ataque fue acordonada y resguardada mientras se recababan las pruebas. Luego, el auto fue remolcado hasta la Procuraduría General de Justicia del Estado donde se llevarán a cabo las investigaciones., quien fungió como secretario particular de Sixto Zetina Soto, se desempeñó como la primera directora del Parque Irekua, pero tras una serie de escándalos fue despedida de la Administración encabezada por el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.