Tom Brady gana el Súper Bowl con los Pats y confirma que es el mejor de la historia

Guerra de trincheras

Tom Brady finalmente tiene su sexto anillo. No sería posible sin la ayuda de sus amigos.Sony Michel anotó en acarreo de dos yardas a mediados del último cuarto, Julian Edelman tuvo 10 recepciones para 141 yardas y Stephon Gilmore inteceptó un pase a 4:17 del final y los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron el domingo 13-3 a los Rams de Los Ángeles para ganar su segundo título de la NFL en tres años y el sexto desde 2001.No fue bonito ni espectacular, pero vale lo mismo.Michel anotó el touchdown de la victoria con 7:00 en el reloj para culminar una explosiva marcha de apenas cinco jugadas y 69 yardas de las que Rob Gronkowski fue responsable de 47 de ellas con dos recepciones, incluyendo una de 29 en la jugada previa a la anotación.Gilmore prácticamente sentenció a los Rams siete jugadas después, cuando interceptó el envío de Jared Goff en la yarda 4 y ponerle fin a la única ofensiva peligrosa de Los Ángeles en todo el encuentro y, a las aspiraciones de la franquicia de levantar su primer trofeo Lombardi desde 2000.Fuera de eso fue un derroche de mediocridad.Los 13 puntos totales son la menor cantidad para un Super Bowl, debajo de los 21 combinados del triunfo de Miami sobre Washington al final de la campaña de 1972. Los Rams, la segunda mejor ofensiva de toda la NFL fue blanqueada en la primera mitad, y de hecho los Patriots no permitieron puntos antes del descanso en sus últimos dos juegos de playoffs _ precisamente ante los dos mejores ataques de la liga.Nunca estuvo en duda que no sería un juego ofensivo.El primer pase de Brady fue interceptado, la primera serie ofensiva de los Rams duró tres jugadas y 51 segundos, ambos equipos se combinaron para un solo viaje a la zona roja y 6 de 26 en tercer down.Stephen Gostkowski conectó dos goles de campo, el último de ellos de 41 yardas a 1:12 del final para cerrar la cuenta.Los Rams finalmente anotaron, pero la sequía sin touchdown en la historia del Super Bowl sigue.Greg Zuerlein pateó un gol de campo de 53 yardas al final del tercer cuarto para que los Rams igualaran 3-3 con los Patriots de Nueva Inglaterra.La gran jugada de la ofensiva que acabó con la anotación de los Rams fue un pase de 18 yardas que Jared Goff conectó con Robert Woods, en tercera oportunidad y siete. Los Rams habían sido frenados en sus primeras ocho jugadas de tercera oportunidad en el partido.El tercer cuarto acabó 3-3, la primera vez que no se anotan touchdowns al cabo de los primeros tres periodos en la historia del Super Bowl.La sequía más larga previa sin un touchdown fue en el Super Bowl de 1989 entre los Bengals y 49ers cuando el primer touchdown fue anotado cuando faltaban 50 segundos para el final del tercer cuarto. San Francisco se impuso por 20-16.