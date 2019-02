Que no se pierda la bonita costumbre de que expulsen a Hernán Cristante. pic.twitter.com/H4cdgggZkS — Claudia Rodríguez (@RClaudia89) February 3, 2019

Xolos comienza a dar de qué hablar en el Clausura 2019.Elluego de vencer 2-0 a Toluca, que a pesar de las grandes cartas que presume para el semestre no ha logrado cuajar.Tijuana se aprovechó de unos Diablos que han batallado en el arranque del Clausura,de la mano de Miler Bolaños y Fabián Castillo, que se apuntaron los tantos de la victoria.Los fronterizos manejaron el esférico desde el arranque y no faltó mucho para que se fueran al frente pues al 13'de Alfredo Talavera.Lejos de apretar tras la desventaja, Toluca estuvo cerca de ver caer su marco nuevamente con un remate de Castillo quien no le dio dirección de portería a un peligroso servicio de Gustavo Bou, al 39'.En el complemento,, tras una falta cometida por Diego Rodríguez, pero el volante erró su disparo y para su mala fortuna, 6 minutos después, Castillo puso cifras definitivas al 68'.. Al final del partido, tras reclamar al árbitro.Xolos llegó a 6 unidades, las mismas que suman los Diablos.