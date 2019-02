“Estamos en el aire. No sabemos si vayamos a participar porque hay un descontento de parte del sector y estamos en pláticas. Los días están encima. Hubo unas promesas para el sector y no se han cumplido. Hay muchas posibilidades de no participar, la gente está molesta. A lo mejor por este año no vamos a alcanzar”, expresó.

Lluvias afectan producción



“Sí nos ha pegado porque desde el exceso de lluvias que hubo el año pasado, tuvimos muchos problemas. Yo acabo de plantar la fresa, que se planta en agosto o septiembre, pero con el exceso no pudimos hacer las preparaciones para la plantación, y así lo vivimos la mayoría. Ahorita tenemos baja producción. La fresa que se plantaba en agosto, ahorita ya debería de estar en producción. Nos quedamos atrasados y eso nos pegó”, comentó.

SIGUE LEYENDO:

La participación de 120 productores de fresas está en riesgo para el evento "La Fresa de Oro", durante los festejos de aniversario de Irapuato, el 15 de febrero.Fidel Zavala García, secretario de la asociación de freseros, informó que debido a que el gobierno municipal no ha cumplido sus promesas con el sector hay molestia entre sus integrantes.Los freseros buscan obtener el comodato del mercado de la Capital Mundial de la Fresa, mismo que a decir de Zavala García se les iba a otorgar desde el año pasado, pero no se ha concretado.El secretario de los freseros aseguró que de no asistir al evento, los miembros del sector informarán a los medios de comunicación y a la sociedad sus razones.Por otro lado, indicó que hay baja producción de fresas debido al clima de lluvias desde el año pasado.