"Estaba a -50 grados y sabía que iban a dormir sobre hielo, tenía que hacer algo", dijo Payne al New York Times.



"Esto no es un secreto. Las personas sin hogar han estado viviendo allí durante años", agregó.



Entre las personas que llevó al hotel se encontraban dos mujeres embarazadas y una familia de cinco. Señaló lo agradecidos que estaban, "No podían esperar para bañarse y acostarse en una cama", contó.

LA AYUDA CRECIÓ INESPERADAMENTE

TAMBIÉN TE INTERESA...

Las temperaturas en Chicago han alcanzado los -50 grados por la llegada del ciclón polar en Estados Unidos y Canadá. Debido a esto hay cientos de personas afectadas, principalmente las que no cuentan con un techo o calefacción. Al ver la situación, una mujer sorprendió a más de cien personas sin hogar al brindarles comida, ropa limpia y un lugar donde quedarse.Payne de 34 años, cayó en la cuenta de que las temperaturas que se avecinaban eran extremas y señaló que no podía quedarse con los brazos cruzados.La mujer se puso en contacto con diferentes hoteles y finalmente encontró 30 habitaciones disponibles para la noche del miércoles en un lugar llamado Amber Inn, la habitación le costó $70.Después de haber pagado por el servicio, Payne pidió a través de Instagram ayuda para transportar a las personas sin hogar; en cuestión de minutos tuvo diferentes autos, camionetas y furgonetas con conductores voluntarios.Según la mujer se reunieron en la ciudad de la tienda de campaña, ahí es donde las personas sin hogar montan carpas y viven al lado de la autopista.Además de habitaciones, Payne también compró artículos de tocador, alimentos, lociones, desodorantes, comida, vitaminas; los restaurantes donaron bandejas de comida y muchas personas llamaron a la posada.Hasta el momento dijo que ha gastado cerca de $4 700 en las habitaciones y otros materiales.El gerente del hotel Ambert Inn, Robyn Smith, informó al New York Times que luego de la acción de Payne, otras personas llamaron y pagaron en forma anónima por las habitaciones.Incluso mencionó que de haber empezado con 30 habitaciones, se duplicó a 60, además de que sólo estarían ocupadas hasta el jueves, cuando se esperaba que las temperaturas se moderaran, sin embargo con las donaciones de más de $10 000 que se han recibido hasta ahora, se podrá alojar a las persoans de hotel, así como alimentarlas, hasta el domingo.

Cámara de seguridad capta robo de bebé en hospital

Juan Guaidó presentó el 'Plan País' que reactivará la economía de Venezuela

Tras inseguridad, Costco cierra más temprano para salvaguardar a empleados y clientes

FOTOS. Lo asaltaron y para defenderse persiguió a los ladrones y los embistió con su auto

Va a centro comercial, tarda 30 minutos y le 'cristalean' su auto para robarle estéreo