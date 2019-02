Cada día que pasa preocupa más el actuar del gobierno federal, su empecinamiento en seguir como si la campaña no hubiese terminado, doblegando a los enemigos, absolviendo de culpas a los amigos, descuidando las instituciones que dan estabilidad al País y negando los efectos negativos de decisiones que parecen tomadas a bote pronto.Preocupa que el peso de la consulta popular, la búsqueda del apoyo mayoritario meta en el mismo rasero, sin distinguir la importancia, los temas electoreros y los temas necesarios para la sana conducción económica del país.La conferencia matutina que nos recetan todos los días ejemplifica lo dicho líneas arriba, -además de ser una joya del teatro del absurdo-, nos hunde en la confusión.La intención de poner de primera mano al Presidente con el pueblo, de aparecer temprano por la mañana, de marcar la agenda, dar la nota a los medios -los que por cierto se distinguen por su ausencia crítica y sus escasos cuestionamientos- sirve de manera clara, para imponer una verdad absoluta de lo que ocurre, sin admitir las distintas tonalidades y opiniones.No importa que para ello haya que desmentir y ofender a quien piense diferente, llámense ciudadanos sin abasto de gasolina, empresarios, ambientalistas, calificadoras, o miembros del Instituto Mexicano del Petróleo, todos son descalificados por igual. Estamos llegando al grado que el saber y el tener sean motivo de ataques y calumnias.Es obvio que la conferencia mañanera no resiste un análisis crítico, pero ha sido exitosa mediáticamente porque sigue llegándole a la gente pese a la carencia de explicaciones, de capacidad discursiva, de frases completas e ideas estructuradas.Aunque no es una estrategia aislada para mantener las preferencias y el apoyo ciudadano, los programas sociales, las dádivas y el aparato de comunicación social con un direccionamiento enorme del presupuesto federal, ya están en marcha.A más de sesenta días de iniciada la administración federal, en medio de sobresaltos y confrontaciones, seguimos preguntándonos en qué radica la transformación tan anunciada, dónde está el reino amoroso prometido, la comprensión de un nuevo contrato social, el cambio de actitud por parte de los malos, el cese a la violencia y el fin de la corrupción, en resumen, todo lo prometido en automático con la llegada a la Presidencia de la República, de López Obrador.Solo apreciamos incertidumbre y falta de planeación, deseo de venganza y reivindicación dogmática, empoderamiento total, desdén hacia las instituciones y una gran falta de sensibilidad para contemplar al país, a nuestro México como un todo lleno de diversidad y de oportunidades para la inclusión y el orden.Eso nos dejan apenas sesenta días escasos. ¿Qué más está por venir?