Curioso llamado a la Opinión Pública

La realidad inocultable es que AMLO está en el Gobierno de México y que dispone de todos los mecanismos políticos y sociales para actuar. No tiene contrapesos por lo menos significativos o sea que lo detengan o modifiquen sus impulsos encaminados a lo que denomina Cuarta Transformación.Hay lucha no soterrada, sino abierta por parte de los sectores que, en campaña le dieron significativo apoyo, no propiamente numérico pero sí político. Tal es el caso de la fracción de profesores agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).Cuando muchos observadores y analistas creyeron que ese sector tendría los “puentes” o caminos, contactos, nexos con el nuevo régimen para plantear sus diferendos, se toparon con la exaltación de tal gremio que se lanzó a un paro, primero en Michoacán, obstruyendo principalmente vías férreas con un saldo de pérdidas para particulares, empresas muy importantes y la población en general cuantificado, el daño, en miles de millones de pesos.La primera reflexión que nace del suceso es ¿por qué el gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, del PRD, en vez de enfrentar el problema, se fue de gira o descanso a España?Segunda: no es posible que a la gente que depende económicamente del erario, se le escamoteen sus emolumentos o se los difieran sin un plan mínimo de pagos.Aquí se podrá suponer que le damos la razón a los paristas pero, entendámoslo bien, una cosa es el reclamo por la justicia, legítimo en sí y otra la algarada ya que en su pliego petitorio anexaron demandas que no están en su ámbito y ni se justifican mínimamente.Se entiende que en ese juego de presiones o vencidas, como le gusta decir al Presidente, se plantean incluso absurdos para caer, a la hora de negociar, en lo realmente justo.El régimen que encabeza López Obrador renunció al CISEN, organismo investigador, vigilante y hasta represor. Ya no hay la vieja Dirección Federal de Seguridad, (pregúntenle a José Luis Camacho Aceves cómo operaba eso en Gobernación y los estados), pero sí se nombraron delegados que, se supone, todo perciben, como órganos sensores e informan de manera oportunísima.¿Ahora, en este asunto tan grave, fallaron o no se les hizo caso, se supuso que era alboroto de mentiritas, como ensayo?La observación siguiente se cifra en el hecho de que si el Gobierno Federal le adelantaría recursos al michoacano, ¿por cuál motivo, al momento de estallar el conflicto, no se dispuso esa salida a efecto de evitar la parálisis económica y los daños que la misma provocó?Tardiamente Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación -sí, el que dijo que para enseñar inglés no es necesario saberlo-, abrió la mesa de diálogo. Estaba en sus laureles seguramente por lo cual ni siquiera “olfateo” el conflicto.Meditemos, además, respecto a que las pérdidas en la población, empresarios o no, fueron más arriba de lo que se erogó del erario como préstamos a Aureoles Conejo, gobernador o lo que sea pero lo grave es que el pueblo resulta pagano por las torpezas oficiales.Entendido que en Michoacán funcionó la presión, ya se movilizan en otras entidades con demandas similares que crearán un “caldo de cultivo” para la inestabilidad.Como se advierte la Coordinadora apoyó, respaldo en la campaña de Morena, pero ahora cobra dividendos.Para ponerle a este sector una especie de contrapeso, AMLO deja que cobre fuerza Elba Esther Gordillo y su grupo, incluso con nuevo partido político para enfrentar, se entiende, piedra con coyol.En este fenómeno magisterial lo que más llamó la atención, con toques de sorpresa, fue que el señor Durazo, titular de Seguridad, haya mediado para pedir que a efecto de destrabar el nudo gordiano michoacano, hiciera presión la Opinión Pública. ¿Ahora sí se acordó el Gobierno de ella, sabe que existe y tiene peso?¿Qué sugería, manifiestos, salidas a la calle por los afectados, cartas de apoyo al Presidente, saturar las redes sociales con protestas e información? Una consulta no; porque no procede; mayor polarización social, eso sí. ¡Vaya, vaya!Este dato, suelto, aislado, inconexo diría un experto en política, nos muestra ciertas contradicciones que este personaje, Durazo, o su jefe no entienden. A la Opinión Pública la han mandado no solamente ayer sino ahora mismo al diablo y ¿quieren que se manifieste? ¿Y lo del Aeropuerto apá?Se ve, se siente, que en esos que muchos practican como política, no siempre hay congruencia.Ustedes, respetados lectores, tienen la última observación.