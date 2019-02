La Olla: Debate en puerta

Fondo de Seguridad, y los 45 compromisos

Zapateros, desencanto

Contraloría, otro intento

Abrió el periodo de sesiones y la discusión por la reforma al 19 constitucional se pondrá sabrosa.La reforma ya aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión incluyó tres delitos en el catálogo de prisión preventiva de oficio: robo de combustible, corrupción y delitos electorales. Esa es hoy la propuesta que está sobre la mesa para el análisis y posterior aprobación.Quedaron fuera de ese nuevo catálogo ampliado (que se aprobó en diciembre pasado por la mayoría del Senado) los siguientes delitos: abuso sexual a menores, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, robo de transporte, la portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, feminicidio y el robo a casa-habitación.Los cuatro senadores que son de Guanajuato: Alejandra Reynoso Sánchez, Erandi Bermúdez Méndez (PAN), Malú Micher Camarena y Antares Vázquez Alatorre (Morena), la respaldaron con el argumento -de la mayoría- de que eso pueda contribuir en algo a enfrentar la famosa “puerta giratoria”, el que los presuntos delincuentes enfrenten sus procesos en libertad y delinquen, abonando al clima de violencia al que no se le haya la salida.La leonesa Ale “La Wera” Reynoso no votó (estaba fuera del país enviada por el Senado) pero declaró a am que aunque tiene sus dudas sobre la eficacia de la medida, su voto hubiera sido a favor en sintonía con un reclamo social y de autoridades, pero que peleó fijar un plazo de cinco años para evaluar resultados.Eso sí, resumió en una frase que no se engañe con la expectativa de que eso resuelve la violencia.“Sigo convencida de que esta reforma no es la solución al problema de inseguridad y violencia, lo que hará es detener a muchos, pero lo más importante es ¿cuántos van a llegar a una sentencia?; la impunidad que hay en el País es lo que se debe solucionar, y eso no depende de la reforma al artículo 19 sino al correcto proceso desde la detención, ponerlo a disposición, probar el delito”.Sin dar nombres, anula la tesis reiterada de la Conferencia Nacional de Gobernadores y en particular del Gobierno que encabezó Miguel Márquez Márquez, apoyado por el procurador Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini. Esa de que no hay manera de reducir la violencia sin una reforma al 19 constitucional que incluya los delitos de huachicol y la portación de armas de fuego.El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dejó esa queja (que ya sonaba a pretexto) al menos en lo público, aunque también la comparte. Hizo bien en aceptar las deficiencias de lo hecho desde casa y ofrecer un “golpe de timón” mismo que a cuatro meses, a juzgar por los datos oficiales de víctimas de homicidios dolosos, todavía no llega.Por otro lado hay una corriente, que no es menor, de organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, académicos y políticos, para quienes ampliar la prisión preventiva de oficio es un retroceso en el nuevo (que ya no lo es tanto) Sistema Penal Acusatorio, que parte de la premisa de que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, y no al revés.La preocupación es legítima, que la reforma no sirva para lo contrario, es decir, que las policías, procuradurías, jueces, de por sí debilitados en sus tareas de investigación, se preocupen más por llevar a la prisión de oficio a presuntos delincuentes (con el riesgo evidente de fabricar culpables) antes que por soportar sus detenciones para que se logre lo más importante: tener sentencias condenatorias.De nada servirá, pues, más presuntos culpables en prisión si al final no se les sentencia por los delitos.El tema es complejo y lo único cierto es que ninguna reforma es varita mágica contra la violencia. Y con ella, o sin ella, lo más importante será exigir a las fiscalías resultados, resultados y más resultados.Ahí queda el dato en el “informe” de las autoridades de Guanajuato que durante cuatro meses se detuvieron 97 presuntos homicidas, se consignaron a 38, y (eso no lo dijeron) asesinaron a mil 126.De los temas que han empujado el Ejecutivo y el Legislativo de Guanajuato desde hace rato, se puede adelantar que el delito de robo de combustible sí estará en esa lista de prisión preventiva de oficio.El otro, la portación de armas de fuego, no está en el dictamen aprobado pero hay una corriente de legisladores de varios partidos (entre ellos los guanajuatenses del PAN, Morena y el Partido Verde), que están a favor de que sea incluido, con la esperanza de que eso reduzca los delitos cometidos con armas.La siguiente semana se está convocando a audiencias públicas en San Lázaro. La agenda está nutrida con al menos 55 intervenciones de varios sectores: CNDH, Suprema Corte de Justicia de la Nación, academia, Gobierno federal, abogados, activistas sociales, OEA, ONU, sector empresarial y más.Un guanajuatense ya apartó su intervención de 10 minutos para el jueves 7, se trata de Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Canacar (Cámara Nacional del Autrotransporte de Carga), quien tiene varios años empujando por endurecer el castigo por el robo a los transportistas.Hay que recordar que en las pasadas audiencias públicas por el tema de la Guardia Nacional, en la que desfilaron gobernadores, alcaldes y sociedad civil, el único político de casa que hizo presencia fue el alcalde de Apaseo el Grande, Moisés Guerrero Lara, abanderado del Partido Verde Ecologista. Lo que les fue a decir fue breve pero sustancioso: que por favor no se olviden de las policías municipales.Ya están listos para invertirse los 200 millones de pesos del Fondo de Seguridad que el gobernador Diego Sinhue comprometió desde el inicio de su mandato para fortalecer a las policías municipales.El Consejo Estatal de Seguridad Pública fijó las reglas para que puedan acceder. Este primer año no serán tan estrictos dicen y en base a una fórmula para la distribución todos recibirán por adelantado un 70%, pero para que tengan el resto sí tendrán que cumplir una lista de 45 compromisos municipales en cuatro ejes: Operatividad Policial, Tecnologías de Información, Prevención Social y Protección Civil.La intención es que los siguientes años no haya ese anticipo automático y que para acceder completamente al fondo deben acreditar que cumplen en tiempo y forma con esos requisitos.Es positivo establecer reglas y no regalar presupuesto a cambio de nada. Ahí está la experiencia en el anterior sexenio cuando el Estado apostó por estrategias fallidas como el Mando Único o la Brigada Militar, al tiempo que varios ayuntamientos abandonaron a sus policías municipales sin inversión.Pero el éxito de la nueva estrategia también depende del acompañamiento desde el Estado para con los 46 ayuntamientos, pues no es fácil que cumplan con los 45 requisitos cuando tienen hoy policías en abandono, o en algunos casos críticos como Salamanca donde ni siquiera existe una Policía Municipal.En esa chamba deben estar pendientes el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres; el de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca; el secretario técnico del Consejo, Marco Sánchez Aparicio; y la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett López.Algunos de esos 45 requisitos son: Programa anual de operativos, Plan de Seguridad implementado, Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, 100% de elementos con Certificado Único Policial, Programa Anual de Capacitación y Profesionalización, 100% de elementos con Licencia Oficial Colectiva, Programa de Homologación de Sueldos y Prestaciones Laborales, Regulación de Seguridad Privada, integración de cámaras al C5i y Atlas de Riesgo actualizado, entre varios más.La Comisión Estatal de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes en todos los municipios será la instancia responsable de darle seguimiento mensual al cumplimiento de los compromisos.Esta vez la industria zapatera no lo vio venir, la desgravación arancelaria es un hecho. Punto.Del buen entendimiento con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo, pasaron al desencanto porque nunca llegó la publicación del esperado decreto para frenar la reducción del arancel máximo de 30 a 20% del calzado asiático, que impacta al 78% de las importaciones.Esa sensación de sentirse engañados es la que los tiene desencajados. Las señales de AMLO y sus funcionarios fueron siempre en el sentido de respaldar la solicitud de los zapateros, pero nunca, dicen ellos, les hablaron con la verdad de que no habría marcha atrás, ni tampoco se conocen las razones del “no”.Recordamos el 9 de julio, ya como Presidente electo, Andrés Manuel se reunió con la cúpula de la Concamin Nacional y se difundió aquella fotografía muy sonrientes en la que el empresario leonés y actual secretario del organismo industrial más importante del país, José Antonio Abugaber Andonie, con el líder nacional, Paco Cervantes, le regalaran un par de zapatos al tabasqueño y a su asesor, Pancho Romo.A los jefes de la CICEG, el presidente Luis Gerardo González García y el ejecutivo Alejandro Gómez Tamez, les tomó la noticia en una gira por Yucatán, a donde viajaron precisamente en respaldo a una de las estrategias presidenciales, que es la de llevar la inversión productiva a la región sureste del país.“No es proteccionismo lo que pedimos, sino una competencia justa”, argumentan.El evento de AMLO para anunciar apoyos a la industria, que el día 19 se manejó sería reprogramado para una fecha próxima, no tiene para cuándo. ¿Se atreverá en este escenario a venir y anunciar un plan de créditos para las empresas?, lo que con este golpe sólo les sabrá como un “Mejoralito” para el cáncer.La bancada panista en el Congreso local alista otra reforma en la vida de la Contraloría Municipal. La justificación nadie puede cuestionarla: garantizar titulares profesionales y con independencia.Los legisladores nada más no le atinan al proceso de nombramiento de los contralores municipales. Primero la facultad de proponer una terna ante el Ayuntamiento estaba en la primera minoría (o sea la oposición), pero hace dos legislaturas se modificó la Ley Orgánica Municipal con el argumento de que estaban más ocupados en el golpeteo político que en hacer su trabajo profesional de fiscalización.Nadie niega que la grilla política ganaba terreno en varios de los ayuntamientos, pero la reforma se fue al otro extremo: el de simular un proceso de convocatoria abierto donde los alcaldes terminan llevando como el responsable de fiscalizador a quien quiere, un funcionario más de su gabinete, su empleado.Eso tiene que cambiar, la Legislatura pasada lo sabía y no le entró. Ahora el PAN, que comanda un legislador que repite en el encargo, Jesús Oviedo Herrera, ya presentó una iniciativa a finales de 2018, que al iniciar el siguiente periodo de sesiones (15 de febrero) deberá dársele trámite para su revisión.Se plantea que el Contralor dure en el cargo cuatro años, para no contaminarlo con el ciclo electoral.Y modificar la formación de elección para ser nombrado por el Ayuntamiento pero a partir de un Comité Municipal Ciudadano, como resultado de una consulta pública abierta y transparente.Dicho Comité sería honorario y estaría integrado por cinco ciudadanos que preferentemente surjan como propuestas de las instituciones de educación media y superior, y de organizaciones sociales.Desde luego habrá que revisar los puntos finos de la iniciativa, por ejemplo garantizar un blindaje para que los Presidentes Municipales no metan mano en la definición del Comité Ciudadano, de lo contrario otra vez estaríamos parados en el mismo lugar: en el de la simulación para que todo siga igual. Eso no.Este asunto estará en la cancha de la Comisión de Asuntos Municipales, que preside la priista de San Francisco del Rincón, Guadalupe Guerrero y la secretaria es la panista del vecino Purísima del Rincón, Noemí Márquez. Los vocales son: Paola Yáñez (PRD), Jéssica Cabal y Armando Rangel (PAN).